Ambiente: Scoccimarro, con FvGreen transizione ecologica è strutturale

Via libera della IV Commissione al disegno di legge Pordenone, 23 gen - "Quella approvata in Commissione è una norma che introdurrà, per la prima volta nell'ordinamento regionale, gli strumenti per affrontare in modo strutturale l'attuazione della transizione ecologica, orientando così la futura programmazione e pianificazione sia in Friuli Venezia Giulia che a livello locale". Lo ha detto l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro a margine dei lavori della IV Commissione durante la quale è stato illustrato il disegno di legge riguardante FvGreen. Come illustrato nel corso del dibattito l'obiettivo verrà raggiunto disciplinando in modo organico la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, la Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e il Piano regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. "La transizione ecologica - ha spiegato Scoccimarro - rappresenta una sfida che non può essere intrapresa e condotta senza il coinvolgimento attivo e propositivo degli enti locali, degli enti pubblici che operano nei settori interessati, delle parti sociali, della società civile e dei cittadini. L'elaborazione di entrambe le Strategie regionali e del Piano clima regionale sarà accompagnata da un ampio processo partecipativo che consenta di approfondire il quadro conoscitivo delle problematiche integrando le evidenze scientifiche e la conoscenza del territorio in modo da far emergere le istanze di intervento più incombenti e delineare gli obiettivi specifici e prioritari per ciascuno dei settori interessati". "Il disegno di legge regionale "FvGreen" - ha chiarito ancora Scoccimarro - dedica un intero capo alla promozione della cultura dello sviluppo sostenibile. In questo senso sono previste campagne di informazione, strumenti di formazione e azioni di comunicazione, nella convinzione che si tratti di modalità fondamentali di attuazione delle politiche in materia di sviluppo sostenibile e di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici". Infine l'assessore si è soffermato su un articolo del disegno di legge dedicato agli incentivi per la transizione ecologica. "Nella norma - ha detto l'esponente dell'Esecutivo Fedriga - si prevede che la Regione promuova l'attuazione della transizione ecologica, finalizzando le linee contributive esistenti e future al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e dal Piano clima regionale". ARC/AL/pph