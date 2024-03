Ambiente:Scoccimarro, con Lutman Fvg vertice sistema ambiente italiano

Il direttore di Arpa Fvg eletta vicepresidente del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente Trieste, 13 mar - "La Regione crede fortemente nello sviluppo di Arpa Fvg e nella crescita professionale delle persone che vi operano e l'elezione del suo direttore generale Anna Lutman a vicepresidente del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente oltre a inorgoglirci conferma la validità del lavoro nella nostra regione dell'intera agenzia. Si tratta della seconda volta nell'arco di pochi anni che tale incarico viene affidato, grazie al voto di tutti i direttori delle Agenzie per l'ambiente del nostro Paese, al Friuli Venezia Giulia e in questo caso la prima volta a una donna". Lo ha detto l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente ed energia Fabio Scoccimarro annunciando il nuovo ruolo che il direttore Lutman svolgerà a livello nazionale e che si aggiunge all'incarico ricoperto in Friuli Venezia Giulia. "L'amministrazione ha una grande sensibilità per il tema dell'ecologia - ha aggiunto Scoccimarro -. Il punto di partenza della nostra azione è l'informazione nei confronti dei cittadini, a partire dai più giovani, e delle imprese per lo sviluppo di una mentalità orientata alla tutela dell'ambiente. Un'azione che viene sviluppata ponendo le istituzioni al fianco delle persone in un'ottica di supporto senza ovviamente tralasciare l'importante ruolo di controllo esercitato dell'agenzia con il ricorso alla sanzione solo come estrema ratio". Il direttore Lutman ha quindi evidenziato l'importante ruolo svolto da Arpa Fvg per la tutela dell'ambiente, a partire dall'acquisizione, tramite rilevazioni sul campo e analisi di laboratorio, e dalla diffusione di un'enorme mole di dati: dalla qualità dell'aria e dell'acqua, alla misurazione dei livelli di radiazioni e onde elettromagnetiche fino alla diffusione dei pollini. Inoltre, l'agenzia grazie ai forti investimenti regionali, pari a 24 milioni di euro, sta puntando molto sull'ammodernamento tecnologico e l'acquisizione di personale altamente qualificato, con l'assunzione di 40 nuove figure avvenuta quest'anno, alle quali si sommano ulteriori 30 contratti per lo sviluppo di progettualità europee. A livello nazionale Lutman avrà ora il compito di dare voce ai diversi territori, favorendo lo scambio di conoscenze e di esperienze, mettendo le strutture regionali in connessione tra loro e agevolando così la costruzione e il consolidamento della rete nazionale che è elemento fondamentale per il buon funzionamento di tutto il Sistema della difesa dell'ambiente. Anna Lutman, a capo di Arpa Fvg dal 2022, si è laureata in chimica all'Università di Trieste. Ha iniziato il suo percorso lavorativo all'Università di Udine per poi diventare dirigente presso il laboratorio chimico del Presidio multizonale di prevenzione dell'Usl 7 Udinese. Da luglio 1999 opera in Arpa Fvg, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità presso il Dipartimento di Udine; dal 2009 al 2015 è stata responsabile del Laboratorio, dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di dirigente responsabile della struttura Pareri e supporto alle autorizzazioni ambientali conseguendo anche il titolo di ispettore Seveso per le aziende a Rischio di incidente rilevante (Rir). Dopo un breve passaggio quale direttore del Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, nel novembre 2019 ritorna in Arpa Fvg con la qualifica di Direttore tecnico-scientifico per poi passare a ricoprire il ruolo di direttore generale. ARC/MA/pph