Ambiente: Scoccimarro, contrarietà a raddoppio centrale Krsko

L'assessore è intervenuto in Consiglio regionale Trieste, 20 feb - "Dopo questo incidente, per fortuna senza conseguenze, ribadiamo le perplessità, per non dire contrarietà, all'ipotesi del raddoppio della centrale di Krsko2, perché, oltre all'elevato rischio sismico, pensiamo che per concretizzare uno sviluppo sostenibile nell'area bisogna prevedere una propensione nell'utilizzo di energie rinnovabili, nella formazione di comunità energetiche e nell'apertura civile al dibattito non ideologico sul nucleare pulito, con tecnologie di quarta generazione". Lo ha detto oggi a Trieste in sede di Consiglio regionale l'assessore alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro rispondendo a un'interrogazione sulla perdita dell'ottobre 2023 alla centrale nucleare di Krsko, in Slovenia. Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, da venerdì 6 ottobre a lunedì 9 ottobre 2023, l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione per l'ambiente) ha intensificato i controlli sulla radioattività in aria e i monitoraggi straordinari non hanno rilevato alcuna anomalia. "Una volta ultimate le procedure di shutdown, cioè a conclusione della procedura di spegnimento dell'impianto, l'Arpa ha ripreso la normale programmazione dei controlli che prevedono comunque un monitoraggio continuo. Non vi sono state in sintesi alterazioni nei dati, dunque, né nel periodo in cui è stata comunicata la problematica, né - ha concluso l'assessore - al termine dello spegnimento dell'impianto". ARC/GG/pph