Ambiente: Scoccimarro, Contratto fiume Natisone è pietra miliare

Trieste, 11 set - "La sottoscrizione del Contratto di fiume del Natisone è una pietra miliare, un passaggio di straordinaria importanza che giunge al termine di un lungo percorso partecipativo in cui senso ultimo è il fatto che i cittadini prendono parte attiva alla gestione dei territori fluviali". Lo ha affermato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro firmando a Manzano il Contratto di fiume, siglato anche dall'Associazione Parco del Natisone, da nove Comuni (Manzano, Taipana, Pulfero, San Pietro al Natisone, Cividale del Friuli, Premariacco, San Giovanni al Natisone, Chiopris Viscone e Trivignano Udinese), Autorità di bacino e Acquedotto Poiana. "Con il Contratto di fiume - ha osservato Scoccimarro - possiamo coniugare le esigenze del territorio relativamente alla sicurezza idraulica (pericolo di inondazioni), alla qualità degli ecosistemi acquatici, al miglioramento del paesaggio, alla fruizione del territorio, alle esigenze economiche del territorio, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile. È la tappa fondamentale di una strada maestra, incardinata nei processi di pianificazione ma aperta al contributo di tutti, che la Regione ha perseguito con convinzione e che oggi rappresenta un passaggio da ricordare. Dico tappa perché la firma di oggi non segna una chiusura ma l'inizio di un nuovo impegno collettivo da portare avanti a tutela della ricchezza delle risorse idriche e della capillarità dei deflussi". L'assessore ha ringraziato "tutti i soggetti firmatari, gli altri importanti attori presenti e l'Università di Udine, per la collaborazione fornita all'Amministrazione del Friuli Venezia Giulia nella redazione del Contratto, che è un vero e proprio vademecum e auspico sia - ha concluso Scoccimarro - un tassello per realizzare una Regione più sicura, più verde e più felice".