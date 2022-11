Ambiente: Scoccimarro, contratto fiume Roiello è esempio regionale

Udine, 10 nov - "Questo contratto di fiume è un primo passo verso il raggiungimento di obiettivi più ampi di tutela ambientale e di valorizzazione delle risorse idriche del territorio. Spero sia da esempio anche per gli ulteriori percorsi partecipativi che interessano altri fiumi, soprattutto per la capacità di collaborazione e sintesi dimostrata tra i vari portatori di interesse". È quanto ha dichiarato oggi, a Palazzo Belgrado a Udine, l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro in occasione della firma del Contratto di fiume del Rio Roiello tra Regione, Comuni di Udine e Pradamano, Comitato Amici del Roiello di Pradamano, Legambiente e Consorzio di bonifica pianura friulana. "La Regione si impegnerà a valutare le azioni di sviluppo di questo percorso e ne porterà l'esperienza nei prossimi Stati generali per l'ambiente che si terranno a marzo, con l'intento di giungere a una carta comune transfrontaliera per la tutela del territorio e l'avvio di azioni unitarie di contrasto al cambiamento climatico" ha aggiunto l'assessore. Il Contratto di Fiume del Rio Roiello è stato il primo processo partecipativo di questo genere attivato in Friuli Venezia Giulia a partire dal 2011 da parte delle comunità locali. Nei vari interventi dei soggetti sottoscrittori, tutti hanno enfatizzato l'importanza di un risultato partito dal basso, dalle comunità locali, e giunto con tenacia a compimento con la firma dell'accordo odierno che è punto di partenza e di arrivo per l'attuazione di una serie di interventi di tutela e valorizzazione inseriti in un piano pluriennale. La Regione Friuli Venezia Giulia ha aderito al processo di definizione del Contratto di fiume del Rio Roiello nel 2017 con la firma del documento di intenti. Nell'ultimo periodo sono state fatte le analisi e le considerazioni che hanno portato alla definizione del Contratto di fiume, che attorno ai sei soggetti firmatari aggrega una trentina di portatori di interesse tra cui molte associazioni di volontari e cittadini. L'impegno di tutti i sottoscrittori a partire da oggi sarà di proseguire verso il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione ambientale e paesaggistica del Rio Roiello e del territorio circostante, anche al fine della promozione del territorio da un punto di vista storico e culturale. Nel Piano di azione del Contratto di fiume del Rio Roiello è prevista la promozione delle eccellenze agro-alimentari del territorio e la creazione di aree pubbliche a scopo ricreativo che potranno portare ad un ulteriore sviluppo turistico. ARC/SSA/ma