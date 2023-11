Ambiente: Scoccimarro, Contratto Noncello per valorizzare il fiume

Pordenone, 14 nov - "La sottoscrizione del documento di oggi è frutto di un lavoro che prosegue ormai da alcuni anni tra tutti gli attori, istituzionali e delle associazioni, che puntano a salvaguardare e a valorizzare il fiume Noncello. Questo passaggio è fondamentale perché delinea il "chi deve fare che cosa", cioè i compiti e i ruoli di ciascun partecipante all'accordo da qui ai prossimi due anni al fine di giungere alla firma del Contratto vero e proprio che tutelerà e valorizzerà il fiume e il suo territorio nell'arco dei prossimi venti o trent'anni". Lo ha detto questa mattina nella sala consiliare del Comune di Pordenone l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, Fabio Scoccimarro, in occasione della sottoscrizione del Documento d'intenti che porterà al vero e proprio Contratto di Fiume per il Noncello. Un percorso - l'obiettivo è di arrivare al Contratto alla fine del 2025 - che punta al miglioramento della qualità dell'acqua attraverso la manutenzione per evitare rischi idrogeologici, la valorizzazione del paesaggio e della vegetazione riparia, la promozione di eventi culturali e sociali presso il fiume e il coinvolgimento dei cittadini nei progetti decisionali. "Vediamo - ha proseguito Scoccimarro - quanto importante sia la manutenzione dei corsi d'acqua e la salvaguardia del territorio, in particolare rispetto ai fenomeni di maltempo sempre più frequanti. Il territorio della regione ha sostanzialmente reagito bene alla recente emergenza maltempo proprio perché, negli ultimi anni, si è investito molto negli interventi di manutenzione e salvaguardia mettendo in sicurezza il territorio. È necessario però attrezzarsi sempre più anche in funzione del cambiamento climatico che produce eventi atmosferici avversi". "I Contratti di fiume - ha ribadito l'assessore regionale - rappresentano interessanti esempi di percorsi partecipativi. Grazie al loro utilizzo si cercano di coniugare le esigenze locali specifiche che concernono la sicurezza idraulica che previene il pericolo di inondazioni, la qualità degli ecosistemi acquatici, il miglioramento del paesaggio e la fruizione del territorio nell'ottica di una armonia di intenti che coincida con l'equilibrio tra uomo e ambiente". La Regione supporta questi processi poiché è impegnata in prima linea con progetti e iniziative che veicolino la prospettiva di uno sviluppo sostenibile. "Il testo che sottoscriviamo oggi - ha evidenziato l'esponente dell'Esecutivo regionale - è stato redatto dall'Università di Udine per conto dell'Amministrazione regionale ed è da considerarsi quasi un vademecum. L'obiettivo prefissato è quello di dotare e suggerire ai soggetti interessati degli strumenti operativi per proseguire in maniera efficace il processo di realizzazione dei Contratti di Fiume". Alla sottoscrizione erano presenti anche l'assessore all'Ambiente del Comune di Pordenone Mattia Tirelli e i sindaci dei Comuni di Cordenons e di Porcia, oltre a tutti gli stakeholder che partecipano al percorso che porterà al Contratto del fiume Noncello. ARC/LIS/pph