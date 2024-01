Ambiente: Scoccimarro, controllo sistematico su emissioni ammoniaca

Trieste, 31 gen - "Da diversi anni, oramai, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente della nostra Regione (Arpa) mappa le emissioni di ammoniaca sia tramite l'inventario regionale Inemar, con dati accessibili direttamente dal sito web della stessa Agenzia, sia tramite le visite di controllo periodiche effettuate nelle aziende agricole. Il suo è un controllo efficiente e sistematico".Lo ha ricordato, quest'oggi, l'assessore all'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, rispondendo a un'interrogazione in Consiglio regionale."Il tema delle emissioni di ammoniaca è ben presente e affrontato sia in un'ottica integrata tra le regioni del bacino padano col progetto 'Life Prepair', sia localmente tramite il Piano regionale di qualità dell'aria - è entrato nel dettaglio l'esponente della Giunta -. Nell'ambito del progetto 'Life Prepair' è stato sviluppato e adottato il sistema di valutazione delle emissioni 'Bat-Tool', ora applicato anche nella nostra regione durante il riesame delle autorizzazioni ambientali: questo sistema consente non solo di stimare le emissioni ma anche di valutare i miglioramenti a seguito delle buone pratiche e migliori tecnologie. Sempre nello stesso contesto sono state testate e valutate diverse buone pratiche di allevamento e in generale connesse all'agricoltura atte e ridurre le emissioni di questo inquinante"."Nell'ambito del Piano regionale di qualità dell'aria, anche grazie al contributo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente, è stato preso in considerazione l'effetto delle emissioni di ammoniaca in atmosfera derivanti dall'allevamento, ma non solo, e sono state individuate delle misure locali atte a ridurle", ha spiegato ancora Scoccimarro. "Per quanto riguarda il monitoraggio delle concentrazioni di ammoniaca in area ambiente, in passato l'Arpa ha condotto delle campagne di monitoraggio e, recentemente, si è dotata di uno strumento atto a rilevarle in continuo - ha specificato, ancora, l'esponente dell'Esecutivo -. Questo strumento consentirà di chiudere il cerchio delle conoscenze che va dalle emissioni alle concentrazioni in aria e in ambiente, passando per la modellizzazione numerica, in modo da poter valutare le tendenze e gli effetti delle azioni condotte ai fini della riduzione dell'ammoniaca in aria".Scoccimarro si è soffermato poi sui modi e sui contenuti trattati da una trasmissione televisiva nazionale, che ha definito "perlomeno confusi". "Si tratta - ha rilevato l'esponente della Giunta - di una comunicazione e di una illustrazione di dati e situazioni del tutto di parte, unidirezionale e senza contraddittorio. Che quindi non ha alcun riscontro, e che è priva di un supporto documentale". ARC/PT/pph