Ambiente: Scoccimarro, convenzione Arpa e Usr segna salto di qualità

Trieste, 18 ott - "Grazie a un accordo innovativo e unico, Arpa, il braccio operativo della direzione regionale Ambiente, assieme all'Ufficio scolastico regionale, fa entrare l'educazione ambientale nei banchi di scuola con progetti mirati e con un ruolo di protagonisti per gli studenti, segnando un importantissimo salto di qualità". È il pensiero dell'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, il quale ha assistito oggi nella Sala Tessitori della Regione a Trieste alla firma della convenzione tra Arpa Fvg, con il direttore generale Anna Lutman, e Ufficio scolastico regionale, con il direttore generale Daniela Beltrame, che sancisce l'unione delle forze per migliorare l'educazione ambientale nelle scuole, avvia un percorso di formazione e co-progettazione congiunta rivolto agli insegnanti e attiva il coordinamento e la promozione verso le scuole di iniziative e strumenti validi nel campo dell'educazione dell' ecologia. "L'ambiente, che un tempo era argomento secondario - così Scoccimarro -, oggi è al centro delle politiche di tutti i governi e l'Amministrazione del Friuli Venezia Giulia è impegnata a far sì che la Terra avuta in prestito la possiamo restituire meglio di come l'abbiamo trovata. Questa evoluzione culturale non può che passare attraverso la scuola. Dopo il coinvolgimento degli studenti nei progetti aMare Fvg e Marless con operazioni ecologiche (anche di pulizia diretta delle spiagge), ora vogliamo far sì che gli insegnanti e i ragazzi possano avere a disposizione tutti gli strumenti per difendere l'ambiente; una prospettiva ben diversa - ha rilevato l'assessore - da quella che vede giovani estremisti imbrattare per protesta monumenti italiani". Nell'occasione della presentazione della collaborazione attiva con il mondo della scuola del Friuli Venezia Giulia, Arpa ha presentato Ambientarsi 2.0, il rapporto sullo stato dell'ambiente junior, progetto che si rivolge a studenti e insegnanti per accompagnarli a scoprire le principali sfide ambientali che riguardano la salvaguardia del pianeta, con particolare attenzione al Friuli Venezia Giulia. Si tratta di uno strumento, consultabile online nella sezione del sito web di Arpa Fvg dedicato all'educazione ambientale che offre materiali di approfondimento, link utili e schede operative differenziate per ragazzi e insegnanti. Una documentazione ricca di spunti, proposte e strumenti utili su un'ampia rosa di tematiche ambientali: dai rifiuti e l'economia circolare all'energia, dalle acque dolci al mare, dall'innovazione tecnologica e l'inquinamento elettromagnetico alla mobilità, dalla natura e i servizi ecosistemici all'agricoltura e l'alimentazione, dal turismo e il tempo libero alla qualità dell'aria e i cambiamenti climatici. ARC/PPH