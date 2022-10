Ambiente: Scoccimarro, Corsa dei Castelli è evento bello ed ecologico

Trieste, 16 ott - "La Corsa dei Castelli è un bellissimo evento sotto tanti aspetti: quello agonistico per la presenza di grandi atleti, quello sportivo per la presenza di tanti partecipanti con famiglie e appassionati, quello sociale per le azioni di beneficenza e quello ambientale perché si tratta di una manifestazione dal taglio fortemente ecologico e in quanto tale viene sostenuta dalla Regione". È il pensiero espresso dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro al termine delle premiazioni della Corsa dei Castelli in piazza dell'Unità d'Italia a Trieste. Scoccimarro ha rivolto i complimenti agli organizzatori e auspicato che "la manifestazione possa crescere ancora nei prossimi anni per ottenere risultati ancora più lusinghieri degli ottimi attuali. Il fatto che le pubbliche amministrazioni siano a fianco di questi eventi - ha rilevato Scoccimarro - è un valore aggiunto non solo per lo sport ma anche per il turismo". Per la prossima edizione l'assessore, in chiave di sviluppo ambientale, ha proposto "la creazione di una corsa parallela di raccolta dei rifiuti, quindi una vera e propria corsa nella corsa, per sensibilizzare ancora di più sulla necessità di rispettare l'ecosistema: non solo quindi non seminare plastica ma, in maniera proattiva ed educativa, accendere nella coscienza di tutti la decisione di osservare comportamenti che fanno stare bene l'ambiente". La manifestazione podistica, organizzata dall'associazione sportiva Promorun, fondata da Michele Gamba, ha destinato nell'ambito dell'evento una raccolta di fondi al Pronto soccorso pediatrico dell'ospedale infantile Burlo Garofolo di Trieste. ARC/PPH