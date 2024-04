Ambiente: Scoccimarro, cruciale far conoscere professionalità Arpa Fvg

Presentate a Trieste le iniziative per i 25 anni di attività dell'Agenzia regionale per l'ambiente Trieste, 11 apr - "Con le iniziative per i 25 anni di attività dell'Arpa continuiamo ad accompagnare la sempre più diffusa consapevolezza nella difesa dell'ambiente e nella tutela del nostro territorio. Argomenti che fino a un decennio fa godevano di una minore considerazione. Fondamentali in questo progetto soprattutto i risvolti educativi con eventi dedicati in particolare alle nuove generazioni, dai piccolini dell'asilo fino ai ragazzi che frequentano l'università". Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro durante la conferenza stampa di presentazione di "Arpa Fvg: da 25 anni diamo valore al futuro", il pacchetto di iniziative organizzato per celebrare l'attività dell'Agenzia regionale per l'ambiente. "Tra gli obiettivi di questo bel progetto il desiderio di far comprendere meglio il lavoro di Arpa che rappresenta il braccio operativo della Regione sulle tematiche ambientali - ha spiegato Scoccimarro -. Spesso in questo ambito la competenza tecnica viene percepita come repressiva e i monitoraggi e l'attenzione per il territorio finiscono per salire agli onori della cronaca solo quando si parla di fenomeni emergenziali". "Alcuni comitati o sedicenti tali alle volte si dotano inoltre di strumentazioni a basso costo, mettendo in dubbio i dati elaborati dell'Agenzia regionale per l'ambiente. Rilevazioni queste ultime - ha aggiunto l'assessore - validate da un punto di vista scientifico che i professionisti di Arpa effettuano con strumentazioni quasi sempre di ultima generazione. È importante che i cittadini comprendano la sostanziale differenza fra questi due - estremamente differenti - livelli di analisi". Nel corso dell'iniziativa è stato illustrato anche il convegno "Trieste mare sicuro" che venerdì 19 aprile sarà ospitato dalla Capitaneria di porto. In questo contesto saranno affrontati alcuni temi cruciali per la protezione dell'ecosistema marino: oltre alle misure e ai controlli della radioattività e alla modellistica applicata alle emergenze ambientali anche la pianificazione degli interventi, le misure e i controlli in presenza di navi a propulsione nucleare, gli incidenti in mare e i relativi piani operativi. "Gli esperti di Arpa - ha sottolineato Scoccimarro - parleranno delle pratiche di monitoraggio degli scarichi a mare dei depuratori e presenteranno i più recenti aggiornamenti sulla climatologia del Golfo di Trieste e le relative previsioni meteorologiche, essenziali per una navigazione sicura". Il giorno prima, giovedì 18 aprile, sarà inaugurata in Piazza Ponterosso, cuore pulsante dell'intera iniziativa, la mostra "Ambientarsi" che si articola in cinque sezioni tematiche: acqua dolce, mare, energia, inquinamento elettromagnetico e gestione dei rifiuti. L'esposizione resterà aperta fino a sabato 20 aprile. Il 23 aprile ripartono infine gli incontri della Scuola per l'Ambiente organizzata da Arpa Fvg che lo scorso anno ha registrato oltre 3500 partecipanti. Il programma 2024 prevede dodici seminari online gratuiti rivolti ai funzionari pubblici e agli amministratori locali, ma anche ai cittadini interessati. I temi affrontati spazieranno dal "prontuario ambientale" per gli amministratori locali alla qualità delle acque sotterranee; dalla gestione delle terre e rocce da scavo all'analisi dell'impatto elettromagnetico legato alle nuove tecnologie; dal monitoraggio della qualità delle acque marine e di transizione alle acque superficiali interne; dal controllo delle emissioni atmosferiche all'inquinamento acustico in ambito urbano. "Arpa Fvg: da 25 anni diamo valore al futuro" proseguirà con nuovi appuntamenti in programma anche a Pordenone, Udine e Tolmezzo. ARC/TOF/pph