Ambiente: Scoccimarro, da Arpa Fvg sistema informativo con qr code

Il servizio 'Connetti la tua vacanza' consente accesso rapido a dati meteo e qualità acque marine Udine, 11 ago - "Arpa Fvg continua a sviluppare numerose iniziative di rilievo per rendere i dati ambientali sempre più accessibili alla popolazione, con l'obiettivo di accrescere la conoscenza sul tema dell'ambiente e, con essa, la consapevolezza. 'Connetti la tua vacanza' permette a cittadini e turisti di consultare velocemente i dati legati al meteo e alla qualità delle acque marine del territorio, sfruttando con efficacia le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie". È il commento dell'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro in merito al servizio sperimentale "Connetti la tua vacanza" avviato da Arpa Fvg, in collaborazione con PromoTurismoFvg, per diffondere in modo rapido e semplice le informazioni ambientali a turisti e residenti. Lo strumento consente di aver accesso istantaneo alle previsioni meteo e alla qualità delle acque di balneazione inquadrando con lo smartphone un apposito codice qr. "La sostenibilità ambientale non è più soltanto un principio cardine - conferma Scoccimarro -, ma un valore aggiunto della nostra offerta turistica regionale di cui andiamo fieri". Negli scorsi giorni sono già state distribuite nelle strutture ricettive della fascia costiera regionale e negli infopoint di PromoTurismoFvg delle località interessate circa 10.000 cartoline e 1.000 locandine con i qr code dedicati all'iniziativa, che si collegano direttamente alle pagine web del sito di Arpa Fvg. Dopo questo primo test rivolto agli ospiti e agli operatori turistici del litorale costiero, il servizio "Connetti la tua vacanza" verrà potenziato in autunno con nuove tematiche e nuovi target di riferimento. La finalità è quella di dare a tutti gli operatori turistici del territorio regionale la possibilità di scaricare i qr code di interesse dal sito web di Arpa Fvg e utilizzarli all'interno delle proprie strutture per fornire agli utenti e ai turisti informazioni sempre aggiornate. ARC/PAU/ma