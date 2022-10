Ambiente: Scoccimarro, disponibilità per impianto fognario Lazzaretto

Incontro a Muggia con Comune, AcegasApsAmga e Asuir Muggia, 3 ott - "La Regione, alla luce di quelli che saranno i progetti definitivi, è disponibile a fare la sua parte e venire incontro alle richieste del Comune di Muggia per risolvere un problema 'storico' del territorio finanziando la realizzazione dell'impianto fognario di Lazzaretto". Così l'assessore del Friuli Venezia Giulia alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, a margine dell'incontro che si è tenuto oggi nella sala consiliare del Comune di Muggia alla presenza del sindaco, Paolo Polidori, e dei vertici dell'AcegasApsAmga e dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (Asuir). Come ha spiegato l'assessore, per la quantificazione di quelle che potranno essere le risorse che la Regione è disposta a destinare alla realizzazione dell'opera, bisogna attendere la definizione dell'iter relativo alla parte progettuale. A tal riguardo AcegasApsAmga si è impegnata a presentare entro ottobre 2022 il progetto definitivo del primo lotto e il preliminare degli altri due che completano l'intervento. A quel punto, carte alla mano, spetterà al Comune formulare alla Regione una formale richiesta di finanziamento che in una successiva fase verrà versato all'Asuir. ARC/GG/pph