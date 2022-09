Ambiente: Scoccimarro, dragaggi sul canale Cialisia al via entro anno

Sopralluogo dell'assessore sul fiume Stella assieme ai sindaci di Precenicco e Palazzolo Palazzolo dello Stella, 28 set - "Le operazioni propedeutiche all'avvio degli interventi manutentivi ordinari previsti sul fiume Stella e sul canale Cialisia sono in fase avanzata: l'obiettivo della Regione è quindi avviare le operazioni di dragaggio entro la fine di quest'anno per ultimarle entro gennaio 2023. La profondità verrà quindi riportata a una quota adatta a consentire la navigazione, oggi ostacolata dall'accumulo di materiali che hanno creato alcune secce, soprattutto alla foce dello Stello e all'imbocco del canale". Lo ha confermato l'assessore regionale all'Ambiente ed energia Fabio Scoccimarro durante l'incontro con i sindaci di Precenicco e Palazzolo dello Stella, Andrea De Nicolò e Franco D'Altilia, e il successivo sopralluogo lungo lo Stella, durante il quale i primi cittadini hanno evidenziato alcune criticità legate sia all'innalzamento del livello del letto del fiume, in particolare in alcuni punti, sia alle cattive condizioni delle sponde. Scoccimarro ha quindi confermato "l'attenzione delle Regione alla riduzione del rischio idrogeologico e la volontà di intervenire sul corso d'acqua per non penalizzare ulteriormente le attività economiche collegate alla navigazione sullo Stella, come i cantieri e le marine e consentire un adeguato utilizzo delle darsene allestite sul fiume, oltre a tutelare la sicurezza della zona". L'assessore ha quindi evidenziato che "si tratta di un intervento rilevante, soprattutto per quanto riguarda la sistemazione spondale, che fortunatamente può essere realizzato anche in lotti funzionali. I fondi necessari ad avviare la progettazione e attuare le prime operazioni potrebbero quindi essere stanziati già attraverso il prossimo assestamento di bilancio. In questo modo si potrà risparmiare tempo in attesa degli ulteriori fondi che potranno essere messi in campo attraverso le successive manovre finanziarie regionali". ARC/MA/pph