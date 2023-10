Ambiente: Scoccimarro, Eco Fvg per barca sostenibile unica al mondo

L'assessore regionale ha presentato 'Arca', che concorrerà alla Barcolana Trieste, 5 ott - "Con questa iniziativa, marcata 'Eco Fvg una regione sostenibile-Io sono Friuli Venezia Giulia', associamo lo sviluppo del territorio alla promozione della sostenibilità attraverso uno degli eventi clou del panorama velistico internazionale quale è la Barcolana". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro alla presentazione di Arca, un trenta metri "rimesso a nuovo grazie a un'importante opera di ristrutturazione di un'imbarcazione praticamente prossima alla demolizione con grossi problemi di smaltimento. In questo modo è stata data una nuova vita alla barca, creando un circolo virtuoso in cui il rispetto dell'ambiente e l'indotto economico coesistono armonicamente", ha spiegato l'assessore. Ad Arca, come ha affermato l'esponente della Giunta, viene affiancato il marchio 'Eco Fvg una regione sostenibile-Io sono Friuli Venezia Giulia', "perché questa è una barca unica al mondo, in quanto dotata di certificazione ecologica Epd. In considerazione di ciò mi sembra giusto promuovere un'eccellenza del territorio, frutto - ha aggiunto Scoccimarro - della professionalità dei nostri maestri d'ascia che hanno conseguito questo risultato realizzando un'imbarcazione all'avanguardia sul piano ambientale". L'assessore infine ha concluso dichiarando che con l'iniziativa di Arca inizia un percorso che vedrà nuove occasioni in cui il marchio 'Eco Fvg una regione sostenibile-Io sono Friuli Venezia Giulia' verrà associato ad altri eventi, in diversi ambiti, "al fine di portare un importante messaggio di sostenibilità nel nostro Mediterraneo". ARC/GG/ma