Ambiente:Scoccimarro, fondi Fvg per sistema idrico saranno strutturali

Confronto con Ausir e i gestori per definire le modalità operative Trieste, 13 nov - "Il riparto di quasi 10 milioni dell'assestamento estivo proposto ad Ausir per il servizio idrico integrato regionale ha rappresentato un provvedimento straordinario per fare fronte alle esigenze portate avanti dai territorio, ma questa misura diventerà d'ora in avanti ordinaria con la messa a disposizione da parte della Regione nelle leggi finanziarie". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia Fabio Scoccimarro incontrando stamani a Trieste i vertici dei sette gestori del servizio idrico integrato e dell'Ausir. "Do da subito la mia disponibilità - ha affermato Scoccimarro - a partecipare ad assemblee di ambito locale per incontrare, insieme all'Autorità unica, tutti i sindaci così da spiegare loro le modalità di lavoro e di programmazione degli investimenti del sistema idrico integrato di cui abbiamo parlato oggi e da pianificare progetti innovativi come acquedotti duali o di quartiere". Come ha rilevato l'assessore, "il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni più virtuose in merito al sistema idrico integrato anche per il buon raccordo tra le società di gestione e le reti d'impresa che rende più efficiente l'azione e la progettazione programmata sul territorio. Di qui l'importanza di un confronto costante e di una natura strutturale degli investimenti che sarà garantita dai fondi regionali. Più efficienza - così Scocimarro - vuol dire meno costi per le società e i minori sprechi si tramutano in bollette meno care per le nostre famiglie". Nell'incontro odierno l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente ha riepilogato in dettaglio la proposta di progettualità inviata dalla Direzione centrale all'Ausir dei 9.580.000 euro dell'assestamento estivo, che sono così distribuiti: - completamento delle opere di fognatura previste nel comprensorio della caserma "La Comina" di Pordenone (accordo di programma): ? 2.430.000 (gestore Hydrogea) - integrazione all'intervento delle fognature di Muggia: ? 2.200.000 (gestore ACEGASAPSAMGA) - Acquedotto Destra Tagliamento: ? 1.000.000 (gestore Hydrogea) - fognatura separata nella roggia di San Giusto a Monfalcone: ? 1.000.000 (gestore Irisacqua) - Fognature Cernizza a Duino: ? 700.000 (gestore ACEGASAPSAMGA) - Fognature Torre di Pordenone (lotti 1-2-3): ? 600.000 (gestore Hydrogea) - reti acquedottistiche in località Tauriano di Spilimbergo: I lotto ? 600.000 e II lotto ? 1.050.000 (gestore Hydrogea). "Sarà importante ora - ha concluso l'assessore - il massimo coordinamento tra gestori, Regione e Ausir al fine di realizzare questi e i futuri investimenti nel migliore modo e minor tempo possibile". ARC/PPH/gg