Ambiente: Scoccimarro, Giornata Trasparenza Arpa da moltiplicare

Udine, 2 set - "L'appuntamento organizzato oggi da Arpa FVG dà significato alla Giornata della Trasparenza ed è un'occasione per incontrare di persona il pubblico, i cittadini e gli stakeholder, condividere con loro progetti e percorsi e far conoscere l'impegno giornaliero dell'Agenzia per la tutela dell'ambiente, braccio operativo della Direzione Difesa dell'Ambiente della Regione: si tratta di un'iniziativa che si inserisce nel quadro delle politiche portate avanti dall'Amministrazione regionale per avvicinare i cittadini, soprattutto i più giovani, alle istituzioni e che siamo intenzionati a moltiplicare lungo l'anno". Questo il commento dell'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente Fabio Scoccimarro a margine dell'iniziativa che l'Agenzia per l'ambiente del Friuli Venezia Giulia ha presentato oggi all'interno della manifestazione "Palma alle armi" e che replicherà domani, alle 17, nel salone d'ingresso del Palazzo municipale in Piazza Grande a Palmanova, la città che ospita la sede centrale di Arpa FVG. Accompagnato dalla direttrice Anna Lutman, Scoccimarro ha assistito al racconto di come si è evoluta la sensibilità verso l'ambiente nel tempo, da inizio '800 fino ai giorni nostri. Un percorso che parte dall'epoca di Napoleone attraverso luoghi, eventi e personaggi che hanno modificato la percezione dell'ambiente nel corso dei secoli, fino ad arrivare, attraverso gli strumenti di ieri e di oggi, a quelle che sono le attività dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente.