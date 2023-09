Ambiente: Scoccimarro, idea fondazione sviluppo sostenibile FVG

L'assessore ha condiviso il progetto con il ministro competente Pichetto Fratin



Trieste, 13 set - Il progetto relativo all'istituzione di una Fondazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, con sede in Friuli Venezia Giulia e con il patrocinio dell'Unesco, è stato portato all'attenzione del ministro competente dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, in occasione di un incontro avuto oggi a Roma nella sede del Gse sul tema delle Comunità energetiche.



"Il progetto è stato accolto positivamente dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, mentre ieri è stato presentato al viceministro Vannia Gava e al sottosegretario Claudio Barbaro - ha comunicato l'esponente della Giunta regionale -. La condivisione del ministero competente ci spinge a procedere con gli atti necessari alla costituzione della Fondazione, che sono certo potrà avere un ruolo di primo piano verso una svolta 'green' nel nostro Paese.



Scoccimarro ha inoltre discusso con i vertici del ministero le politiche regionali adottate riguardo alle Comunità energetiche rinnovabili e ha esposto i contenuti del progetto "A-mare", che vedrà coinvolti gli studenti delle scuole e università nautiche per recuperare un'imbarcazione da rottamare e farla ritornare una regina delle regate da 25 metri.



"Sarà anche un'occasione - ha affermato l'assessore - per portare un forte messaggio di educazione ambientale in tutta l'area Adriatica e del Mediterraneo". ARC/PAU/pph