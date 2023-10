Ambiente: Scoccimarro, idee su ciclomobilità ci aiutano a fare meglio

L'assessore alle premiazioni del concorso Tpl Fvg vinto da quattro scuole superiori Pordenone, 10 ott - "Sulla cultura della ciclomobilità, che per fortuna si sta diffondendo sul territorio regionale anche attraverso iniziative come questo concorso di idee che ha coinvolto gli studenti, la Regione Friuli Venezia Giulia sta da tempo investendo molte risorse consapevole del valore economico, turistico e sociale delle buone pratiche che incentivano l'uso della bicicletta legato ai mezzi del trasporto pubblico locale. Ma come amministratori noi abbiamo bisogno anche delle vostre idee e dei vostri progetti che ci stimolano a fare meglio e a procedere in questa direzione proprio pensando alle generazioni future". Lo ha dichiarato questa mattina a Udine l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro partecipando alla cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso di idee - bandito nel maggio scorso dalla Regione e dal Consorzio Tpl Fvg - voluto per sostenere e incentivare la ciclomobilità e la mobilità sostenibile sul territorio regionale. Nel concorso, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dovevano sviluppare un video spot, della durata di 50 secondi, per raccontare in modo creativo e con tecniche di storytelling il valore e l'importanza della ciclomobilità. I quattro riconoscimenti, del valore di 1.500 euro ciascuno, sono andati ad altrettanti istituti scolastici superiori regionali: il Liceo Le Filandiere di San Vito al Tagliamento, l'Istituto d'istruzione superiore Tagliamento di Spilimbergo, l'Isis Brignoli-Einaudi-Marconi di Gradisca d'Isonzo e l'Isis Nautico Savoia-Galvani di Trieste. "Ringraziamo - ha evidenziato l'assessore Scoccimarro nel corso delle premiazioni nel palazzo Belgrado a Udine, presente anche il presidente di Tpl Fvg, Bruno Pascoli - la società Tpl Fvg per aver organizzato il concorso, le scuole e gli insegnanti che vi hanno partecipato stimolando gli studenti a mettersi in gioco su un tema così importante. Come è importante il connubio tra energie giovanili, istituzioni e privati che ha consentito la riuscita di questa iniziativa vincente. A questo appello avete risposto in molti, ma poi, come in ogni gara, bisogna selezionare i vincitori. Il mio augurio a tutti - ha aggiunto l'esponente della Giunta regionale - e che possiate partecipare con entusiasmo e in maniera sempre attiva al cambiamento in atto, ogniqualvolta vi siano le possibilità di esprimere la vostra opinione attraverso un valido contributo a favore della comunità in cui viviamo". L'obiettivo della Regione (che su questo ha già stanziato 100mila euro, utilizzati per attrezzare i bus con carrelli e portabici) e di Tpl Fvg è di operare sulle ciclovie regionali con il potenziamento delle infrastrutture per le due ruote al fine di raggiungere la ciclabilità di gran parte della rete viaria nel territorio regionale, sia in ambito urbano sia extraurbano. "Progetti - ha concluso Scoccimarro - che puntano a incentivare l'uso della bicicletta in modalità integrata con autobus, motobarche e servizi ferroviari e tranviari, sia in prospettiva turistica, sia per i residenti a copertura del primo e ultimo miglio nei percorsi casa-scuola e casa-lavoro". Un plauso all'iniziativa e agli studenti vincitori anche dall'assessore alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante. "Le politiche dei trasporto pubblico della Regione - ha detto - guardano sempre più all'intermodalità come sistema che incentiva l'uso del Tpl in particolare collegato alla mobilità sostenibile". ARC/LIS/ma