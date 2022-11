Ambiente: Scoccimarro, in arrivo 1 mln per canale scolmatore Pasiano

Su Traffe entro fine mese ok della Regione a modifiche progettuali Pasiano, 29 nov - "A breve gli uffici della Direzione completeranno il decreto con il quale la Regione trasferirà al Comune la somma di 1 milione di euro per la realizzazione del canale scolmatore progettato dal Comune di Pasiano di Pordenone. Inoltre, in settimana, verrà autorizzata la modifica per accelerare la procedura di affidamento dei lavori previsti a Traffe". Lo ha evidenziato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro al termine dell'incontro svoltosi oggi in Municipio a Pasiano alla presenza dell'assessore comunale Marta Amadio. Nel corso del vertice sono stati messi sul tavolo una serie di progetti legati alla sicurezza idraulica del territorio che vedono coinvolta anche la Regione. Tra quelli analizzati figura la realizzazione del canale scolmatore progettato dal Comune, "opera importante - ha detto Scoccimarro - per mitigare i problemi idraulici da un lato ma anche per mettere in sicurezza l'abitato e consentire l'espansione del capoluogo. Per questo motivo la Regione ha disposto l'assegnazione al Comune della cifra di 1 milione di euro su un intervento la cui spesa è pari a 1,25 milioni. Gli uffici della Direzione stanno completando il decreto per il trasferimento dei fondi all'amministrazione locale, iter che si concluderà entro qualche giorno. Ciò consentirà quindi di andare avanti con la progettazione per avere quella definitiva entro l'anno mentre entro la fine del 2023 potranno iniziare i lavori". Altro tema analizzato è quello che ha a che fare l'ultimazione del consolidamento delle arginature lungo il Livenza a Traffe, basato su progetto presentato nel 2021 per completare gli ultimi 600 metri di sponde. "A causa di un incremento dei costi dell'opera, si è proceduto a rivedere l'elaborato tecnico per creare delle economie che verranno destinate alla diaframmatura del corso d'acqua. Nei prossimi giorni verrà dato il via libera alle modifiche progettuali, consentendo così di accelerare la procedura di affidamento dei lavori il cui importo ammonta a circa 800mila euro". ARC/AL/gg