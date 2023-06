Ambiente: Scoccimarro, in assestamento 350 mila euro per 131 ecofeste

Garantito impegno a reperire fondi per le domande inevase



Trieste, 20 giu - "Dal 2018 la Direzione Ambiente ha visto incrementare esponenzialmente tutte le proprie linee contributive. Questo perché dal primo giorno del mio mandato, nel 2018, ho voluto imprimere forza al concetto di incentivazione al fine di partecipare attivamente alla 'rivoluzione culturale' in campo ambientale. Le EcoFeste in particolare, dal 2017, sono state finanziate per un totale di 1 milione e 80mila euro. Onestà vuole che si ricordi che la misura è stata ereditata dalla collega che mi ha preceduto, avendola ritenuta più che valida alla mia politica di sensibilizzazione delle nostre comunità, verso la consapevolezza dei cittadini sulla riduzione della produzione di rifiuti e la corretta modalità della raccolta differenziata. Il fine è quello di superare il concetto di rifiuto come scarto, considerandolo piuttosto una risorsa o addirittura una nuova materia prima".



Così l'assessore alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, annuncia che nei giorni scorsi sono stati firmati dalla Direzione i decreti di concessione del contributo per 131 ecofeste. "Nella scorsa manovra finanziaria - spiega l'esponente dell'esecutivo - avevamo predisposto 350mila euro sul capitolo delle EcoFeste e 230mila su quello EcoSport, preannunciando ovviamente, come ogni anno, l'impegno a rimpinguare il capitolo con pari importo affinché nessuno resti senza il contributo". L'assessore regionale, inoltre, rassicura chi ha ricevuto comunicazioni interlocutorie non positive, spiegando loro che "si tratta di un iter amministrativo 'obbligato' in virtù dell'esaurimento dei 350 mila euro predisposti, quasi il doppio rispetto all'anno precedente. Al direttore del servizio Rifiuti avevo già chiesto di quantificare i fondi necessari all'estinzione della graduatoria esistente e con la prossima finestra di assestamento a luglio rimpingueremo il capitolo con altri 350 mila euro. Quindi come ogni anno tutte le domande approvate saranno completamente evase". ARC/Com/al