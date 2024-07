Ambiente: Scoccimarro, incendio ad Azzano Decimo sotto controllo

L'assessore in contatto con tecnici Arpa: nessun rischio amianto, e polveri sottili sotto i limiti di leggePordenone, 17 lug - "Nel luogo dell'incendio non sono stati rilevati manufatti contenenti amianto. Le prime rilevazioni condotte da Arpa Fvg nelle aree simulate di maggior impatto non hanno evidenziato valori di polveri superiori ai limiti previsti dalle normative. Inoltre, le simulazioni numeriche indicano la persistenza dei venti da nordest, quindi, nelle prossime ore non dovrebbe cambiare l'area di potenziale ricaduta. Ribadiamo perciò che i valori di inquinanti in atmosfera rilevati sono tranquillamente inferiori ai riferimenti di legge".Lo ha detto nel primo pomeriggio di oggi l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, sulla base delle indicazioni fornite dai tecnici dell'Arpa Fvg che stanno operando ad Azzano Decimo dove, all'alba di oggi, è divampato un incendio che ha coinvolto un impianto industriale che opera nell'ambito della distribuzione di prodotti surgelati. Sul posto stanno operando alcuni mezzi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone, oltre alle forze dell'ordine per i rilievi del caso e la Protezione civile comunale. Nell'incendio non si sono registrati né feriti, né persone intossicate. "L'atmosfera anche nelle prossime ore - ha proseguito Scoccimarro in costante contatto con i tecnici e i responsabili dell'Arpa che continuano a presidiare il territorio - sarà favorevole al rimescolamento, quindi alla diluizione dei fumi anche nella fase finale di spegnimento che solitamente è quella maggiormente delicata poiché i cosiddetti "fumi freddi" rimangono vicino al suolo. Anche la gestione delle acque di spegnimento non ha evidenziato, al momento, alcun tipo di problema". ARC/LIS/gg