Ambiente: Scoccimarro, intervento per ripristino navigazione Noncello

Trieste, 16 mar - "Ho immediatamente attivato la Direzione per reperire i fondi e procedere agli affidamenti necessari a ripristinare la navigazione del fiume Noncello a Pordenone. Già la prossima settimana potrebbe essere incaricata la ditta per i lavori di asporto degli alberi dal corso d'acqua e la manutenzione degli argini". L'assessore alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro ha effettuato ieri pomeriggio un sopralluogo grazie al supporto dell'associazione Gommonauti, in seguito alla richiesta urgente del Comune di Pordenone che segnalava l'impossibilità di navigare sul Noncello a causa della caduta di imponenti alberi. "Gli eventi atmosferici estremi dell'autunno scorso e più recenti rendono necessario questo primo intervento urgente - ha spiegato Scoccimarro -, ma la Regione ha già predisposto importanti fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua dai classe 1 ai 5 perché riteniamo di primaria importanza la sicurezza del territorio con l'obiettivo di garantirne anche la fruibilità ai nostri concittadini. Nel caso del Noncello a breve verranno organizzate dai Gommonauti le escursioni con i bambini e dobbiamo garantire loro la massima sicurezza e godimento dell'esperienza".