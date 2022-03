Ambiente: Scoccimarro, massima collaborazione istituzionale con BAT

La BAT pronta a investire 500 milioni di euro nell'area franca di Bagnoli della Rosandra Trieste, 8 mar - "Oggi poniamo le basi di una collaborazione istituzionale prioritaria per Trieste, per l'intero territorio regionale e nazionale. Si parla di migliaia di posti di lavoro, diretti e indiretti, di investimenti milionari ma anche di sostenibilità ambientale. Con i tecnici e i funzionari della Direzione abbiamo delineato l'iter amministrativo e autorizzativo che la BAT dovrà intraprendere per avviare le produzioni". Lo ha detto l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, che questo pomeriggio ha ricevuto i vertici della BAT, pronta a investire 500 milioni di euro nell'area franca di Bagnoli della Rosandra. Con loro anche il presidente e amministratore delegato dell'Interporto Trieste spa Paolo Privileggio. "Incontri come quello di oggi sono determinanti per porre solide basi affinché i progetti vengano realizzati nei tempi preventivati e senza intoppi burocratici - ha detto Scoccimarro -. Con le sue competenze e specificità, Trieste ha saputo reinventarsi, basti pensare alla rivoluzione 'green' della Ferriera di Servola, ma anche attrarre investimenti importanti nelle sue aree portuali e retro portuali, all'insegna dello sviluppo tecnologico e della sostenibilità ambientale, garantendo quello sviluppo sostenibile del territorio in equilibrio tra ambiente, salute e lavoro". ARC/Com/pt/pph