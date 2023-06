Ambiente:Scoccimarro, ministro Urso promuove riqualificazione Ferriera

L'assessore ha accompagnato il ministro nell'ex area a caldo per l'avanzamento della bonifica e discutere con Icop e Autorità portuale delle prospettive future Trieste, 23 giu - "In tre anni è stato compiuta un'operazione unica nel suo genere in Italia: dalla firma dell'Accordo di programma nel 2020 alle ultime demolizioni. Infatti, grazie al comune intento tra tutte le istituzioni e i privati, abbiamo dimostrato ancora, come è stato in mattinata allo stabilimento BAT, che il Friuli Venezia Giulia è pronto a sostenere le imprese, lo sviluppo, il lavoro, nel rispetto della sostenibilità ambientale". Queste le parole dell'assessore alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, che ha accompagnato oggi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un sopralluogo all'interno di quella che era l'area a caldo della Ferriera di Servola, assieme al presidente della Icop, Vittorio Petrucco, e il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dl Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone, Zeno D'Agostino. "Il ministro ha sempre ricordato come la riqualificazione della Ferriera sia un modello da esportare non sono in italia - ha sottolineato Scoccimarro -, ma il nostro obiettivo ora è quello di far cominciare una nuova storia per l'area, per la città e il Paese. Ho quindi voluto portare il ministro Urso qui affinchè toccasse con mano la realtà e vedesse dal vivo le potenzialità del Porto di Trieste e di un futuro Molo VIII". "Importante, come è stato per l'Adp del 2020, è il sostegno del Governo per un nuovo Accordo di programma volto a realizzare con i partner privati già presenti, ossia Icop e HHLA, il progetto del Molo VIII - ha quindi affermato l'esponente della Giunta Fedriga -. Oggi abbiamo mostrato al ministro che Trieste è pronta a cogliere al volo quella possibilità di diventare uno dei possibili porti, se non il porto, della ricostruzione dell'Ucraina come ha più volte dichiarato lo stesso ministro Urso". ARC/COM/gg