Ambiente: Scoccimarro, nessun versamento a mare da oleodotto Tal-Siot

Udine, 17 dic - "Le verifiche effettuate da Arpa Fvg lungo la linea di costa, dal porticciolo di San Sabba al Canale navigabile, hanno escluso la presenza di prodotti idrocarburici sversati a mare". Lo rende noto l'assessore alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, dopo il confronto con l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente "intervenuta con il pronto intervento - precisa l'assessore - non appena la società Tal-Siot ha dato l'allarme in particolare per valutare i danni ambientali conseguenti la fuoriuscita di greggio da una delle linee di trasferimento dell'oleodotto avvenuta ieri, mercoledì 16 dicembre, in prossimità del terrapieno di via Errera, causata da una macchina carotatrice durante l'esecuzione di sondaggi geognostici programmati dalla società stessa". Una nota di Arpa Fvg spiega che nell'esecuzione della seconda prospezione il carotatore ha intercettato accidentalmente una delle linee di trasferimento del greggio. Successivamente alla conferma dell'evento, Tal-Siot è intervenuta attraverso l'aspirazione del greggio tramite autobotte da uno scavo realizzato a tale scopo. Alle ore 15.00 circa è stato fermato il flusso del greggio che per gravità attraversava la tubazione danneggiata. Sono state apprestate fin da subito, anche con il supporto e ausilio dei tecnici Arpa FVG presenti sul posto, tutte le misure necessarie ad evitare il deflusso del greggio verso il depurate di Zaule. Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite nella notte del 16 dicembre con un successivo scavo e l'asporto del terreno contaminato. "Oggi Arpa FVG ha effettuato un nuovo sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi constatando l'avvenuta riparazione della tubazione danneggiata e la prosecuzione delle operazioni di aspirazioni del greggio. Al momento - conclude l'assessore - la fuoriuscita sembra aver interessato un'area circoscritta e limitata all'intorno dell'evento incidentale". ARC/EP