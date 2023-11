Ambiente: Scoccimarro, nessuna anomalia dopo riattivazione Ksrko

Trieste, 21 nov - "Nessuna anomalia è stata riscontrata da Arpa Fvg dopo la riconnessione della centrale slovena di Krsko alla rete elettrica avvenuta venerdì scorso alle 21.37. Il monitoraggio nell'atmosfera in Friuli Venezia Giulia è stato intensificato in questi giorni e non è emerso alcunché di significativo".



Lo riporta l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente Fabio Scoccimarro, riferendo gli esiti dei controlli eseguiti dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.



"Le nostre reti sono sempre vigili e pronte a segnalare eventuali criticità, nessuna delle quali ha avuto luogo", ha detto l'assessore.



Come si è appreso dalla Snsa (Amministrazione slovena per la sicurezza nucleare), l'impianto di Krsko attualmente funziona al 28% e aumenterà gradualmente la sua potenza in base alle procedure operative. Snsa ha dato parere positivo all'avvio dopo un controllo indipendente delle attività svolte dal gestore e ha confermato che la centrale nucleare ha attuato tutte le misure necessarie e previste e ha quindi soddisfatto i prerequisiti per un funzionamento sicuro.



"Anche alla luce dei recenti problemi alla centrale che ne hanno obbligato l'arresto - ha concluso tuttavia Scoccimarro -, resta la mia contrarietà alla proposta di costruire una seconda centrale con tecnologie ormai superate". ARC/PPH