Ambiente: Scoccimarro, nuove linee contributive con supporto Cciaa

Trieste, 16 gen - "La collaudata e decennale collaborazione con le Camere di commercio è fondamentale per garantire il sostegno alle nostre famiglie e le nostre imprese destinatarie di contributi da parte della Regione. Per questo oggi ho voluto incontrare i due presidenti al fine di definire e rendere più efficiente il sistema. Ora lavoreremo per una convenzione quadro che garantisca la flessibilità alla luce delle numerose linee contributive della Direzione ambiente dirette a cittadini e partite Iva, decuplicate nell'arco degli ultimi 5 anni". Così l'assessore alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, a margine dell'incontro avuto questa mattina con Antonio Paoletti e Giovanni Da Pozzo, presidenti della Camera di Commercio Venezia Giulia e Pordenone-Udine. Come ha spiegato l'assessore, le due strutture camerali proseguono nel supporto alla Regione sugli sconti carburanti, "riscontrando il calo della richiesta di tessere e l'apprezzamento dei cittadini rispetto all'app, a cui le Cciaa garantiscono il supporto tecnico con la stampa dei qr code. Un importante e necessario sostegno alle fasce di popolazione meno avvezze agli strumenti tecnologici. Quando ai distributori di carburante, nei prossimi giorni incontreremo i rappresentanti della categoria per capire come migliorare ancora il sistema". "Se il sistema dello sconto carburanti è collaudato e ha bisogno di un sostegno per la transizione in corso - ha aggiunto Scoccimarro - , ho voluto condividere con i presidenti Paoletti e Da Pozzo le nuove linee contributive per cui avremo il sostegno delle Camere per erogare i contributi a cittadini e imprese. Dai contributi per la rottamazione delle stufe a quelli per le politiche plastic free della ristorazione e quelli sui sistemi di riciclo delle acque meteoriche, nelle prossime settimane gli uffici regionali si rapporteranno con le Camere di commercio così da definire il protocollo e le modalità lavorative per erogare i fondi in maniera più semplice e veloce per gli utenti". ARC/PAU/gg