Ambiente: Scoccimarro, nuovi fondi per le Comunità energetiche

L'assessore al convegno voluto dalla Regione annuncia a breve un regolamento sulla concessione dei contributi ai territori Pordenone, 6 mar - "La Regione è fortemente impegnata nella transizione energetica e riconosce nelle Comunità energetiche rinnovabili uno strumento fondamentale per il cambiamento dei modelli di produzione e consumo di energia sui territori. Per favorire la transizione diventa cruciale informare e sensibilizzare gli stessi territori sulle opportunità delle comunità energetiche e sulla possibilità che queste esperienze si scambino buone pratiche. Il convegno di oggi è la conclusione di un ciclo di dodici eventi di divulgazione sul tema voluti dalla Regione, che proseguirà nella sua azione di guida verso il processo di transizione". Lo ha detto questa mattina l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro intervenendo al convegno "Futuri connessi: le Comunità energetiche rinnovabili si incontrano" organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a Udine. L'evento - in apertura del quale è intervenuto anche il viceministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava, che l'assessore Scoccimarro ha ringraziato per la vicinanza e la rapidità delle risposte del ministero alla Regione anche in materia di Comunità energetiche - rappresenta il passo conclusivo di un percorso che ha portato alla mappatura del territorio regionale comprendente dati tecnici utili allo sviluppo delle Cer e alla redazione di linee guida economiche e legali per la costituzione delle stesse Comunità energetiche. "L'Amministrazione regionale - ha ribadito Scoccimarro - conferma il suo ruolo di traino e di 'collettore', facilitando il confronto tra gli attori e mettendo in contatto le diverse realtà che costituiscono già un'esperienza avviata nell'ambito delle Comunità energetiche nei territori. Questo impegno ricomprende anche la pubblicazione di un nuovo regolamento, attualmente in fase di redazione, per l'erogazione di contributi mirati proprio a supportare il processo dell'ecosistema costituito dalla Comunità energetiche rinnovabili". La Regione, stanziando quasi 29 milioni di euro solo nel biennio 2022-23, ha concesso i contributi per l'installazione degli impianti fotovoltaici al fine della costituzione delle prime Comunità energetiche territoriali. In materia vi è anche la recente pubblicazione, da parte del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, che stimola la nascita e lo sviluppo delle Cer e dell'autoconsumo diffuso di cui verranno a breve pubblicati i regolamenti su modalità, tempistiche e riconoscimento degli incentivi economici nazionali. "Attualmente - ha precisato l'esponente della Giunta regionale - sono già stanziati, rispetto al nuovo regolamento regionale al quale stiamo lavorando, 7,2 milioni di euro per il triennio 2024-2026, ma come per la misura precedente i fondi saranno certamente aumentati con l'assestamento di bilancio estivo. Crediamo fortemente nella produzione energetica decentrata poiché presenta molti vantaggi, tra cui l'utilizzo efficiente delle fonti di energia locali, una maggiore sicurezza negli approvvigionamenti e minori distanze e costi di trasporto. Oltre al grande vantaggio - ha evidenziato Scoccimarro - di creare una catena corta e a bassissima dispersione nella filiera che va dalla produzione al consumo di energia". ARC/LIS/ma