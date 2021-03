Ambiente: Scoccimarro, nuovo atlante per educazione alunni primarie

Trieste, 1 mar - "Presentiamo oggi il primo strumento didattico realizzato dalla Regione che incontrerà sicuramente l'apprezzamento dei docenti e l'entusiasmo degli alunni: il progetto vuole essere anche un veicolo per spiegare alle nuove generazioni un'idea di ambiente, da tutelare a tutti i livelli, ma integrando il contesto umano, le tradizioni e le culture del territorio." Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, all'energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, presentando "Amo il Friuli Venezia Giulia", il progetto comunicativo rivolto agli alunni della scuola primaria del Friuli Venezia Giulia con l'obiettivo di divulgare, informare ed educare sulle strategie e sui comportamenti orientati alla tutela dell'ambiente e all'obiettivo "zero rifiuti". "Fin dal mio insediamento ho sempre considerato la comunicazione e l'educazione ambientale elementi fondamentali nel cammino verso un futuro basato sullo sviluppo sostenibile - è stato il messaggio trasmesso dall'assessore - ed è importante che questo strumento sia stato pensato per i ragazzi, i protagonisti del domani". La pubblicazione è stata redatta da Studio Dispari, su un progetto sviluppato dalla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, che ha messo a disposizione le risorse finanziarie, congiuntamente ad Arpa Fvg. Il risultato è un vero e proprio atlante per l'educazione ambientale che sarà distribuito a tutti gli alunni delle classi terze delle scuole primarie regionali statali e paritarie. È pensato per dei giovani lettori alla scoperta delle ricchezze e degli ambienti del Friuli Venezia Giulia dal punto di vista naturale, ma anche per educare sui comportamenti più corretti per tutelare e conservare le specie animali e vegetali, per smaltire i rifiuti e riciclarli. Il volume è stato stampato con certificazione ecologica "GreenPrinting" che prevede l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, energia proveniente da sole fonti rinnovabili, certificata FSC* e ISO 14000; si compone di cinque capitoli dedicati ai macrotemi terra, aria, acqua che si concludono con un breve questionario per imparare giocando. Alla fine del volume viene rilasciato un diploma di "super esperto verde supremo della Flora, della Fauna e dell'Ambiente" da compilare, ritagliare e appendere. Nel corso della presentazione la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale, Daniela Beltrame, ringraziando l'Amministrazione regionale per l'iniziativa, ha rimarcato come il volume sarà un utile strumento che verrà utilizzato soprattutto nelle ore di educazione civica che tutte le scuole sono chiamate a svolgere obbligatoriamente a partire dal prossimo anno. Per parte sua il direttore generale di Arpa, Stellio Vatta, ha ricordato l'impegno dell'Agenzia per l'ambiente sui temi dell'educazione allo sviluppo sostenibile. "Un tema che ci è molto familiare: abbiamo infatti una struttura, il LaREA dedicata a questo, con un'attività molto intensa: il personale è impegnato per circa 5.000 ore/anno in progetti di supporto scolastico. Le attività finanziate e appaltate esternamente erogano una media di 700/1.000 ore/anno e la Scuola per l'Ambiente organizza mediamente 40 ore/anno di formazione per i professionisti e le pubbliche amministrazioni". ARC/EP/ma