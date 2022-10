Ambiente: Scoccimarro, ok a bando per ridurre disturbi olfattivi

Contributi fino a 200mila euro. Potrà concorrere anche la Salgaim di Cordovado Pordenone, 19 ott - "Nelle prossime settimane verrà pubblicato il bando a favore delle imprese operanti in settori che interessano la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, per le quali sia stato accertato che la loro attività provochi disturbo olfattivo". Ad annunciarlo è stato l'assessore alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro nel corso di un incontro organizzato dal consigliere regionale Alessandro Basso con i sindaci di Morsano, Giuseppe Mascherin, e di Cordovado, Lucia Brunettin, in relazione agli odori molesti ravvisati dalla popolazione dei due comuni. "La Regione - ha ricordato l'assessore - si era tempestivamente attivata incaricando l'Arpa di compiere delle rilevazioni e di raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Le analisi hanno evidenziato la presenza di più fondi di odori, non solo riferibili alle attività industriali presenti in loco ma anche derivanti da allevamenti e produzione di biogas". "In particolare con la proprietà della Salgaim - ha chiarito Scoccimarro ai sindaci - sono stati organizzati dei confronti tecnici dai quali è emerso che la società, impegnata nello svolgimento anche di attività di rilevanza pubblica, potrà partecipare al bando in questione. Stando al progetto che aveva presentato l'azienda, gli eventuali interventi impiantistici di certo limiteranno le molestie derivanti da quella sorgente". Il bando di prossima pubblicazione, come riportato nella legge regionale numero 13 del 5 agosto 2022, prevede un contributo pari al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, fino all'importo massimo di 200mila euro, a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del disturbo olfattivo. ARC/Com/al/pph