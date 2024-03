Ambiente: Scoccimarro, ok a contratto di fiume Alto Livenza

Pordenone, 17 mar - "Con l'approvazione dello Schema del Contratto di fiume Alto Livenza si compie un altro importante passo verso la firma definitiva dell'accordo che vedrà la conclusione di un iter avviato a inizio del 2020 e che ha coinvolto diversi Comuni del Sacilese e oltre trenta enti e associazioni che lavoreranno per la tutela e la valorizzazione dell'intero ambito territoriale del fiume Livenza nel Friuli occidentale". Lo ha affermato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, a margine dell'approvazione della delibera di Giunta regionale che dà il via libera all'approvazione dello Schema del Contratto di fiume Alto Livenza e alla successiva autorizzazione alla firma, da parte del Presidente della Regione o di un suo delegato, del definitivo Contratto di Fiume Alto Livenza. All'iniziativa aderiscono, oltre al Comune di Sacile come capofila, i Comuni di Budoia, Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo, Prata di Pordenone e i due Comuni veneti di Gaiarine e Portobuffolè con altri trentacinque enti e associazioni che partecipano attivamente alla realizzazione dell'accordo. "Anche questo ulteriore Contratto di fiume che viene sottoscritto in Friuli Venezia Giulia - ha proseguito Scoccimarro - rappresenta la conferma di un utile strumento partecipativo che guarda alla programmazione strategica, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei territori fluviali coniugando la gestione e la salvaguardia dai rischi idraulici con lo sviluppo socio-economico degli territori attraversati da importanti corsi d'acqua". "Alcune azioni - ha ricordato Scoccimarro - previste dal preliminare Piano di azione del Contratto di fiume Alto Livenza sono già state oggetto di finanziamento da parte della Regione, in particolare alcuni progetti di valenza sovracomunale sono stati riconosciuti come strategici ed efficaci proprio per la loro meritoria valenza rispetto all'attuazione del percorso partecipativo che sta portando verso la sottoscrizione ultimativa del Contratto di Fiume nell'area del Livenza". ARC/LIS/gg