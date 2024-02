Ambiente: Scoccimarro, ok accordo programma con Mase su progetti Pnrr

Permetterà di sbloccare un pacchetto da 12,24 milioni per 6 iniziative già approvate da Roma Pordenone, 24 feb - "Con l'approvazione da parte della Giunta dell'accordo di programma tra il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, l'Autorità unica per i servizi idrici e la Regione Friuli Venezia Giulia, di fatto viene dato il via libera alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza riguardanti gli investimenti in fognatura e depurazione, per la rivoluzione verde e transizione ecologica nonché per la tutela del territorio e della risorsa idrica". A darne notizia è l'assessore regionale per la Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro a seguito del via libera dato dall'Esecutivo a uno specifico provvedimento nel corso dell'ultima seduta di Giunta. L'ok all'accordo libera di fatto 12,24 milioni di euro con i quali saranno realizzati 6 progetti in altrettanti comuni del Friuli Venezia Giulia. "Questi investimenti - spiega l'assessore Scoccimarro - renderanno più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne; inoltre, ove possibile, gli impianti di depurazione verranno trasformati in 'fabbriche verdi' per consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali. L'accordo di programma approvato in Giunta prevede gli obblighi di ciascun soggetto aderente, i tempi, le modalità, i finanziamenti, e comunque quanto occorra per la completa definizione o realizzazione dei progetti previsti in Friuli Venezia Giulia e già approvati con apposito decreto ministeriale lo scorso mede di agosto. La Regione, in qualità di soggetto istituzionalmente preposto al presidio, al coordinamento e all'attuazione delle policy regionali in materia di governo del territorio, assicurerà la supervisione complessiva degli interventi, presidiandone l'attuazione con riferimento agli indirizzi programmatici. Inoltre, agirà in qualità di facilitatore e stimolerà i relativi processi attuativi anche al fine di garantire eventuali complementarità e sinergie con altre iniziative a titolarità regionale". Per quanto riguarda i progetti, 1,82 milioni di euro verranno utilizzati per la dismissione del depuratore di Villacaccia e Nespoledo nel Comune di Lestizza e per la rete fognaria a Pavia di Udine. Altri 1,66 milioni invece saranno destinati alla realizzazione del terzo lotto della rete fognaria per acque nere del Comune di Rivignano, mentre altri 1,44 milioni sono indirizzati agli interventi di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di San Giovanni di Polcenigo, finalizzati ad accogliere le acque reflue dell'abitato di Budoia. Tre milioni di euro, invece, sono quelli che serviranno per il collegamento fognario nell'ambito di Ronchis con la rete di via Tisanotti a Latisana mentre 2,4 milioni verranno spesi per l'adeguamento e il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'area "Destra Isonzo" nel Comune di Gradisca. Infine, 1,9 milioni verranno utilizzati per il secondo lotto di estensione della rete fognaria di Prata di Pordenone. ARC/AL/ma