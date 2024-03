Ambiente: Scoccimarro, oltre 20 mln per ripartenza stagione estiva

Udine, 5 mar - "Sono oltre 20 milioni di euro le risorse che la Regione ha disposto per garantire la ripartenza della prossima stagione estiva. Inoltre, per avvisare gli amministratori e gli enti in anticipo rispetto all'imminenza di fenomeni climatici potenzialmente dannosi, per prevenire gli effetti sui lavori in corso su tutta la costa, da Muggia e Trieste fino a Grado e Lignano Sabbiadoro, si sta applicando un sistema sperimentale di comunicazione circolare delle informazioni meteo specifiche che sta dando ottimi risultati. In particolare per l'Amministrazione comunale di Trieste, delegata alla progettazione e realizzazione degli interventi, verranno elaborate le soluzioni progettuali idonee al ripristino delle aree danneggiate con i necessari accorgimenti per garantire, per quanto possibile, l'aumento della resilienza".Lo ha riferito l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente Fabio Scoccimarro durante l'odierna seduta della IV Commissione consiliare permanente presieduta da Alberto Budai, in risposta ad un'interpellanza sulla destinazione dei finanziamenti a copertura dei danni da mareggiata subiti nelle località costiere a seguito delle imponenti mareggiate che hanno colpito le coste regionali a inizio novembre 2023."La Protezione civile regionale - ha spiegato Scoccimarro - è intervenuta nel territorio dei Comuni di Muggia e Trieste con la realizzazione di opere urgenti di ripristino dei danni arrecati dagli eventi e di messa in sicurezza delle strutture pubbliche o aperte al pubblico a garanzia della pubblica incolumità".Nel dettaglio, per il Comune di Muggia è stato eseguito un intervento di somma urgenza per il ripristino della viabilità della "Strada per il Lazzaretto" e per la ricostruzione delle opere di messa in sicurezza a mare della viabilità stessa compromessa dalle mareggiate di inizio novembre 2023. Per il Comune di Trieste, è stato affidato allo stesso un intervento in delegazione amministrativa per il ripristino delle difese a mare, delle infrastrutture esistenti aperte al pubblico danneggiate dalla mareggiata del medesimo periodo per un importo di 6.200.000 euro.Scoccimarro ha poi informato sul Gruppo di lavoro tecnico-scientifico denominato "Clima FVG", costituito nel 2022 dalla Regione e coordinato da Arpa Fvg di cui fanno parte oltre ai tecnici della direzione centrale Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, anche i tecnici e gli scienziati indicati da tutte le istituzioni scientifiche e di ricerca della Regione (Università degli Studi di Trieste e di Udine, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale di Trieste, International centre for theoretical physics di Trieste, Cnr - Istituto di scienze marine di Trieste e Cnr - Istituto di scienze polari)."Il Gruppo clima, in particolare, - ha detto Scoccimarro - ha elaborato e pubblicato 'Segnali dal clima Fvg' che riunisce numerosi approfondimenti sui temi dei cambiamenti climatici in rapporto al Friuli Venezia Giulia".Infine, l'assessore regionale ha ricordato l'avvio dei lavori (incarico affidato a Insiel) per la realizzazione, come previsto dall'articolo 9 della Legge Regionale FVGreen, di un sistema informativo regionale a supporto delle attività di pianificazione e programmazione di competenza della Regione e delle amministrazioni locali in materia di cambiamenti climatici. ARC/LP/gg