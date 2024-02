Ambiente: Scoccimarro, opportuno Canali commissario Cave del Predil

Trieste, 1 feb - "La nomina dell'ingegner Massimo Canali, direttore centrale della Difesa dell'ambiente, a commissario straordinario per gli interventi di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil risponde bene all'esigenza di continuità dei lavori e di adempimento delle obbligazioni contrattuali per un'area la cui responsabilità pubblica è stata ereditata dopo complicate e annose vicissitudini private anche di carattere fallimentare". È il pensiero espresso in I Commissione del Consiglio regionale dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro. "La necessità ravvisata - ha affermato l'assessore - è stata quella di portare a termine le attività di bonifica per la messa in sicurezza permanente dei bacini di deposito del comprensorio minerario. Viene così velocizzato un ritardo accumulato sin dal periodo pandemico e dovuto anche alle nuove modifiche progettuali atte a migliorare l'isolamento della sorgente primaria di contaminazione". Scoccimarro ha anche precisato che "la designazione non ridetermina il trattamento economico dello stesso Direttore centrale, che resta immutato". "L'intero quadro all'interno del quale ci muoviamo - ha concluso l'assessore - rimane quello del recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil nonché del coordinamento degli interventi per la normalizzazione della vita sociale ed economica della zona". ARC/PPH/ma