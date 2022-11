Ambiente: Scoccimarro, parco Ts punterà su educazione ambientale

Trieste, 11 nov - "Il programma di realizzazione dei parchi energetici in regione troverà attuazione a Trieste con un ampio progetto che coinvolgerà il parco di Villa Revoltella. Un piano che farà leva in particolare sull'educazione ambientale, tema ormai ai primi posti non solo nell'agenda dell'Onu, ma di tutti i governi dell'Unione europea. L'Amministrazione regionale ha erogato contributi per la parte iniziale della progettazione e stanzierà ulteriori risorse per la fase esecutiva". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, alla conferenza stampa con cui è stato presentato il progetto del parco energetico di Villa Revoltella, inserito in una più vasta pianificazione regionale che comprende anche i parchi tematici di Pordenone, Reana del Rojale, Sutrio e Ravascletto. Il principale intervento previsto per Trieste riguarda la trasformazione dei giochi per bambini in giochi "energetici", cioè in grado di produrre energia attraverso il movimento cinetico. "In questo modo - ha commentato Scoccimarro - bambini e ragazzi potranno diventare insegnanti di buone pratiche ambientali verso gli adulti, nell'ottica di un mondo più sano e pulito". I lavori per il parco di Villa Revoltella, che avranno un costo complessivo di 2,2 milioni di euro, porteranno inoltre al recupero integrale dello chalet esistente, l'installazione di un parco fotovoltaico per abbattere i consumi energetici di illuminazione e la realizzazione di una vasca per la raccolta di acqua piovana da riutilizzare per irrigare le aree verdi. ARC/PAU/al