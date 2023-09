Ambiente: Scoccimarro, parte campagna comunicazione Decreto siccità

L'assessore: fatta prima un'azione di dialogo con i Comuni



Trieste, 23 set - "A partire dalla prima settimana di ottobre verrà dato il via alla campagna di comunicazione riguardante i contenuti del Decreto siccità".



Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, il quale ha aggiunto che, in fase preliminare, in un'ottica di dialogo con il territorio, "abbiamo incontrato gli amministratori locali e abbiamo spiegato loro lo stato degli acquiferi regionali, ribadendo che, nonostante non si siano viste le criticità in alcune zone specifiche che abbiamo dovuto affrontare lo scorso anno, la situazione rimane grave".



Come ha spiegato l'assessore, "l'ordinanza rimane in essere nella sua forza di contrasto allo spreco del 20 per cento di acqua dell'intero fabbisogno nazionale. Su questo, da parte degli uffici regionali c'è stata la massima disponibilità a trattare con i Comuni nell'analizzare nello specifico alcune particolari realtà".



"C'è da dire, inoltre, che - ha detto ancora l'assessore - anche il messaggio uscito dai media è stato corretto, ovvero che questo provvedimento non mira a chiudere i pozzi artesiani, bensì a salvaguardare le falde acquifere".



Ai Comuni verranno messi a disposizione dei volantini e dei manifesti attraverso i quali sarà spiegato come ottemperare alle disposizioni dell'Ordinanza dello scorso 17 luglio e come accedere al relativo contributo regionale.



A tal fine l'assessore ha ricordato che La Regione finanzierà al 100 per cento la spesa, fino ad un massimo di 300 euro con un termine di richiesta per il contributo fissato al 15 novembre e un termine all'adeguamento dell'impianto fissato per il 30 novembre.



"L'acqua - ha detto ancora Scoccimarro - è un bene di tutti e lo spreco pesa su tutta la comunità del nostro territorio. Siamo una Regione virtuosa in moltissimi aspetti e auspichiamo che questa campagna comunicativa spinga i cittadini a divenire virtuosi anche in questo ambito".



Tutte le informazioni relative alla domanda di contributo sono disponibili al link: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/val utazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA230/ dove a breve verrà pubblicata anche un'apposita sezione di FAQ per un'ulteriore opportunità di approfondimento sul tema. ARC/GG