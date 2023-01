Ambiente: Scoccimarro, piano eccellenza per ridurre sprechi idrici

"Super-finanziamento Pnrr premia lavoro comune dei gestori" Pordenone, 23 gen - "Il nostro sistema idrico integrato sarà all'avanguardia e garantirà minori sprechi e quindi maggiore rispetto e tutela per l'ambiente. I miei complimenti ai gestori delle società che gestiscono le reti idriche perché hanno saputo fare squadra, attraverso la rete di imprese 'Smart water management Fvg' e assieme raggiungere un ambizioso traguardo per le nostre comunità regionali. Minori sprechi significa non solo rispetto per l'ambiente, ma anche minori costi per tutti i cittadini. Questo è un esempio concreto di eccellenza sul nostro territorio regionale di quel principio di sviluppo sostenibile che sosteniamo come Regione, a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, alla notizia del finanziamento, con fondi del Pnrr, di 37,4 milioni di euro a favore del Piano di intervento per ridurre le perdite idriche nei sistemi acquedottistici del Friuli Venezia Giulia che era stato presentato dall'Ausir Fvg, l'Autorità unica per il servizio idrico e rifiuti. Una progettualità che è stata elaborata da tutti i gestori idrici del territorio regionale - Cafc, Livenza Tagliamento Acque, HydroGEA, AcegasApsAmga, Irisacqua, Acquedotto Poiana e Acquedotto del Carso - che si sono uniti nella rete di imprese Smart water management Fvg lo scorso settembre proprio per affrontare i temi della digitalizzazione e della riduzione delle perdite del sistema distributivo collaborando con le proprie rispettive eccellenze professionali e operative in team trasversali. Il progetto finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è un acceleratore strategico di un percorso già attivato dalla Rete di imprese nell'ambito della salvaguardia della risorsa idrica, dell'attenzione ai consumi energetici e della tutela delle fonti di approvvigionamento. Tra i progetti innovativi collegati a questa progettualità, vi è sicuramente il Water Safety Plan (Piano di sicurezza dell'Acqua) regionale, che a partire dal 2018 ha visto la partecipazione di tutti e sette i gestori regionali, oltre che di Arpa e della Regione Fvg, in particolare del Servizio di Prevenzione. "È proprio questa forte sinergia - ha sottolineato l'assessore Scoccimarro - tra le società di gestione, le multiutility dei servizi idrici, l'Agenzia regionale per l'Ambiente e l'Amministrazione regionale che ha consentito di ottenere un risultato importante che consentirà di procedere con ulteriori investimenti e interventi che porteranno a una diminuzione stimata dello spreco idrico del 13 per cento nelle reti dei territori di riferimento entro il 2026 ottenendo un sistema di eccellenza a livello nazionale". Grazie al finanziamento del Pnrr il quadro degli investimenti regionali si completa e si prevede di ridurre lo spreco idrico nelle reti acquedottistiche entro i prossimi tre anni. I 37,4 milioni di euro del Pnrr, infatti, finanzieranno un progetto complessivo di 48 milioni, supportando progetti di digitalizzazione, modellazione, gestione della pressione e asset management che interagiscono in modo sinergico e complementare con lo scopo di diminuire le perdite, i consumi energetici e garantire il miglioramento delle condizioni di approvvigionamento. ARC/LIS/pph