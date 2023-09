Ambiente:Scoccimarro, piccoli gesti ecologici di oggi sono bene futuro

Presentata la campagna anti-littering Bat-Marevivo anche in chiave digitale; Callari: "Fvg contesto ideale per iniziative avanzate" Trieste, 7 set - "Dobbiamo fare in modo che i piccoli gesti dei nostri comportamenti ambientali di oggi possano essere giudicati positivamente anche domani, allorché emergeranno nuove consapevolezze ecologiche, e come amministratori dobbiamo avere la forza di agire pensando ai prossimi decenni e non alle prossime elezioni". È la riflessione con la quale l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro ha concluso il talk "Piccoli gesti, grandi crimini 2023" promosso da Bat e Marevivo e ospitato nella Sala Predonzani del Palazzo della Regione. Il dibattito ha suggellato una campagna ambientale che si è proposta non solo di sensibilizzare i cittadini sul problema del littering, in particolare per quanto riguarda il getto dei mozziconi di sigaretta, ma di proporre un primo embrione di digital twin, un modello digitale, che permetta di capire quali sono le aree e i contesti di Trieste maggiormente a rischio di inquinamento da rifiuti. La campagna di Bat e Marevivo, supportata anche dal Comune di Trieste, vede in questi giorni in piazza Unità l'allestimento di un enorme mozzicone di sigaretta accostato alla sagoma di un delfino, vittima del crimine contro l'ambiente. La scelta della città giuliana per la campagna digitale è stata sottolineata dall'assessore regionale ai Servizi informativi Sebastiano Callari, secondo il quale "il Friuli Venezia Giulia ha nel suo Dna di cogliere le innovazioni e di ospitare ricerche avanzate. Il fatto che la campagna ecologica di Bat abbia utilizzato dispositivi di intelligenza artificiale dimostra - ha rilevato l'assessore - come questi strumenti, forieri di opportunità ma anche di rischi, possano essere usati bene a vantaggio della comunità. Questo è un versante su cui Regione è molto attiva da tempo e con risultati importanti nello sfruttamento cartografico delle immagini satellitari che hanno prodotto, ad esempio, una mappatura utilissima per i procedimenti di rimozione dell'amianto". "Littering: un crimine di cui tutti siamo colpevoli": questo il titolo della campagna di Bat illustrata dal presidente Andrea Di Paolo in tandem con la delegata di Marevivo Cristina Pedicchio. L'istallazione in piazza Unità con un totem informativo si è abbinata a un videomaping, all'utilizzo di tecnologie avanzate di un monitoraggio finalizzato a un modello replicabile in chiave di smart city e ad altre due iniziative: un sondaggio con i cittadini sul littering e la distribuzione di ben 5mila posaceneri con l'aiuto dei volontari di Marevivo. Nel corso del talk è stato ricordato che un solo mozzicone di sigaretta può contaminare mille litri d'acqua, oltre a essere scambiato per cibo da uccelli, pesci e tartarughe. "Oggi - ha concluso Scoccimarro - si delineano posizioni talebane che vedono l'uomo come nemico dell'ambiente: invece l'uomo può governare la natura, sia per il ruolo che gli attribuisce al centro del creato la tradizione giudaico- cristiana sia negli approcci laici basati sulla ragionevolezza". A proposito di piccoli gesti benefici, è stata portata ad esempio l'azione della Regione con la distribuzione gratuita di riduttori nell'utilizzo di acqua dai pozzi artesiani. Al dibattito è intervenuta per il Comune di Trieste il vicesindaco Serena Tonel. ARC/PPH