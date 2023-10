Ambiente: Scoccimarro, politica "lunga" evita estremismi e voti facili

L'assessore al dibattito promosso a Trieste da A2A Trieste, 30 ott - "L'ambiente vive in questi anni una rivoluzione culturale che richiede alla politica, a mio avviso, uno sguardo lungo senza cedimenti verso l'estremismo ecologista e senza concessioni al facile consenso dell'oggi". È il messaggio che l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro ha portato al dibattito promosso da A2A a Trieste nell'ambito dell'evento "All for zero. Alleanze per la transizione ecologica" nel corso del quale il direttore Generazione & Trading Lorenzo Giussani ha presentato il bilancio di sostenibilità territoriale del Gruppo in Friuli Venezia Giulia. A riguardo "la Regione, dopo aver promosso l'accordo per il superamento dell'utilizzo del carbone nella centrale A2A di Monfalcone con la realizzazione di nuovi impianti alimentati a gas e idrogeno - ha evidenziato Scoccimarro - segue ora gli iter autorizzativi delle proposte del Gruppo per gli impianti di produzione di energia fotovoltaica". L'assessore regionale si è soffermato sull'impegno dell'Amministrazione del Friuli Venezia Giulia a superare lo storico problema dello scialo idrico, dovuto alla dispersione delle reti acquedottistiche e alle spreco di acqua dei pozzi artesiani, ricordando che "80 milioni di euro sono stati ottenuti con il Pnrr per supportare gli investimenti in infrastrutture del servizio idrico integrato" e che "con il decreto Siccità un contributo del cento per cento favorisce l'installazione di sistemi di ricircolo e di riduttori di flusso per regolare gli impianti". Secondo Scoccimarro, "le politiche sull'acqua con gli interventi sulle infrastrutture, il sostegno alle nuove soluzioni energetiche, la promozione della mobilità elettrica e gli investimenti regionali contro il dissesto idrogeologico sono aspetti di una visione di insieme del governo regionale che ha nella difesa dell'ambiente e nella sostenibilità integrale le sue finalità primarie e che in questa prospettiva si è speso nel 2023 per il varo della legge FVGreen. Puntiamo - ha ribadito in conclusione Scoccimarro - a essere una delle regioni che sapranno conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo con cinque anni di anticipo rispetto al traguardo indicato del 2050. Così, lavoriamo oggi per restituire domani meglio di come l'abbiamo lasciato il territorio che, come mi piace ripetere, abbiamo ricevuto in prestito dai nostri figli". ARC/PPH/al