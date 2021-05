Ambiente: Scoccimarro, presto al via dragaggi Tagliamento

Trieste, 4 mag - "Tra le difficoltà e le problematiche legate ai dragaggi nella nostra Regione, grazie all'inteso lavoro degli uffici regionali e di Arpa Fvg, a breve partiranno i dragaggi del Tagliamento sia all'altezza della darsena di Marina Uno che alla foce del fiume a Lignano. Si tratta di un'operazione da 45mila metri cubi di sabbia analizzata e ritenuta assolutamente idonea al ripascimento della spiaggia a 700 metri dalla riva che al tempo stesso ripristinerà i 3 metri di profondità permettendo alle barche di accedere alle darsene". Lo ha affermato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, di cui continuano i sopralluoghi nelle località interessate dalle operazioni di dragaggio e ripascimento. Dopo Monfalcone, Primero e Grado, oggi l'esponente della Giunta, accompagnato dai propri dirigenti e funzionari, ha verificato lo stato delle spiagge e marine di Lignano e Aprilia Marittima. "Abbiamo ascoltato le istanze degli operatori e del sindaco ai quali ho assicurato il massimo sforzo della Regione per garantire l'operatività entro l'avvio della stagione turistica - ha ribadito Scoccimarro -. Superato questo termine poi avvieremo tavoli permanenti tra operatori ed enti pubblici, quelli con cui a breve firmeremo il protocollo d'intesa, al fine di garantire la programmazione delle attività di dragaggio e delle formalità burocratiche". In particolare ad Aprilia Marittima, agli operatori e amministratori locali, l'assessore ha ricordato "il nodo dell'interpretazione normativa della Laguna che impedisce di agire con gli atti necessari. Anche su questo fronte - ha concluso Scoccimarro - ci siamo attivati con i vertici ministeriali e abbiamo sensibilizzato Procura della Repubblica e prefetti per sbloccare l'impasse, anche perché per quanto di sua competenza la Regione ha già predisposto i milioni di euro e le delibere necessarie". ARC/Com/pph