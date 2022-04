Ambiente: Scoccimarro, primi in performance amministrative Regions2030

Obiettivo decarbonizzazione Fvg in 5 anni, anticipando date Green Deal europeo



Trieste, 5 apr - "L'ottenimento di questo importante riconoscimento a livello nazionale denota la prontezza della nostra Regione nel rispondere alle esigenze del territorio e delle necessità di sviluppo sostenibile".



Lo ha detto l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, a seguito del piazzamento al primo posto in Italia della Regione Friuli Venezia Giulia quanto a performance amministrative sul progetto "R.e.gions2030", piano che monitora costantemente i processi di sviluppo delle fonti rinnovabili nella varie regione della Penisola.



"Il traguardo raggiunto è un'importante base di partenza in vista di tutti gli iter amministrativi già avviati, e che arriveranno nei prossimi mesi, legati ai progetti Pnrr, in particolare quelli di decarbonizzazione che la nostra Regione vuole raggiungere con almeno 5 anni di anticipo rispetto gli obiettivi del Green Deal europeo" ha detto ancora Scoccimarro, esprimendo soddisfazione e plaudendo i suoi Uffici per il lavoro che hanno svolto e che stanno svolgendo.



La vetta della classifica è stata raggiunta poiché la Regione si è dimostrata la migliore in Italia in base all'esame di diversi parametri: l'avanzamento dei progetti nel processo autorizzativo, il numero di autorizzazioni uniche rilasciate fino alla fine del 2021, le tempistiche medie di ottenimento dei titoli autorizzativi per l'eolico e, sempre per eolico, il basso numero di progetti "bloccati" da varianti e proroghe non concesse.



Il progetto "R.e.gions2030" approfondisce e compara le normative e i contesti territoriali, la fluidità e l'efficacia dei processi autorizzativi; valuta l'imprescindibile contributo che le Regioni devono offrire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030. Lo fa anche tramite il "Renewables goals index", indice che misura il contributo di ciascuna Regione allo sviluppo delle rinnovabili in Italia; l'index valuta i rilasci di autorizzazioni, la velocità degli iter, il livello di "intasamento progettuale", la qualità delle leggi regionali, l'attrattività e il "Business environment" regionale. ARC/COM/PT/al