Ambiente: Scoccimarro, priorità a depurazione porticciolo Duino

Udine, 20 gen - "Il golfo, il mare di Trieste, è una delle principali ricchezze del nostro territorio. Per questo dobbiamo preservarlo garantendo la depurazione di tutte le acque 'antropiche' che vi confluiscono. A tal fine ho concordato con tutti i portatori di interessi di Duino la priorità di intervenire sugli scarichi che portano al porticciolo". L'assessore alla Difesa dell'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro ha affrontato il tema della depurazione delle acque nel corso di una videoconferenza con gli assessori all'Urbanistica, Lorenzo Pipan, e al Turismo, Massimo Romita, del Comune di Duino-Aurisina e con i direttori della Direzione regionale, dell'Ausir e di AcegasApsAmga. Il Comune ha presentato all'assessore due progetti - Cernizza e Porticciolo Dama Bianca - e Scoccimarro ha evidenziato l'importanza di evitare che quest'anno si verifichino superamenti dei limiti nei campionamenti per la balneazione: "non possiamo più permetterci pubblicità negative agli occhi degli operatori turistici internazionali, abbiamo realtà imprenditoriali di eccellenza da salvaguardare. Arpa Fvg continuerà a fare la propria parte per individuare dal mare eventuali scarichi privati non ancora in regola". L'Amministrazione comunale ha quindi confermato il proprio impegno, già intrapreso lo scorso anno con l'avvio delle indagini. La competenza sulla pianificazione è in capo ad Ausir che dovrà inserire il progetto da 300 mila euro nel piano degli interventi e quindi finanziare i lavori di AcegasApsAmga. Gli assessori di Duino hanno anche già confermato l'interesse da parte di privati e aziende ad allacciarsi quanto prima alla condotta che verrà realizzata. ARC/com/SSA/gg