Ambiente: Scoccimarro, progetto "Marless" responsabilizza studenti

Trieste, 12 gen - "Tutti noi vogliamo lasciare un ambiente più pulito alle prossime generazioni che, diversamente da quelle precedenti, stanno crescendo acquisendo molta più sensibilità verso questo tema. Il progetto 'Marless' prevede che i ragazzi stessi, anche i più piccoli, diventino un esempio nei confronti degli adulti per il rispetto e la tutela dell'ambiente, ripulendo dalla plastica alcuni tratti del nostro mare. Invito voi studenti a svolgere con impegno e passione queste attività: ognuno nel proprio piccolo può contribuire a migliorare le condizioni ambientali adottando comportamenti responsabili". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, portando il saluto istituzionale agli allievi della scuola secondaria di primo grado Pietro Addobbati di Gretta, impegnati in un'attività didattica nell'ambito del progetto "Marless" presso l'area protetta di Miramare. Il progetto è finanziato dal programma di cooperazione territoriale Interreg Italia-Croazia e vede partecipi 13 soggetti (7 italiani e 6 croati) compresa la Regione Friuli Venezia Giulia, a cui è stato assegnato un budget complessivo di 570.439 euro (484.873,15 euro di fondi europei Fesr e 85.565,85 euro di cofinanziamento nazionale garantito dal Fondo di rotazione nazionale). L'obiettivo strategico è il miglioramento delle condizioni ambientali della zona costiera e del mare Adriatico, fronteggiando nello specifico il fenomeno della plastica in mare con iniziative indirizzate sia al grande pubblico sia agli studenti delle scuole medie. Il progetto attua azioni concrete di monitoraggio, gestione, prevenzione, e rimozione della plastica in mare, considerando le molteplici fonti di inquinamento. Intende proporre inoltre delle tecniche innovative e sperimentali che consentano il trattamento dei rifiuti plastici raccolti in un'ottica di economia circolare. L'attuazione di "Marless" in Friuli Venezia Giulia è curata dalla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, che collabora anche con Arpa Fvg in particolare per le azioni di monitoraggio dei rifiuti dispersi in mare. Per quanto riguarda le attività scolastiche, sono stati coinvolti 6 istituti nelle aree di Trieste e del fiume Cormor. Dopo l'incontro odierno a Miramare, altri appuntamenti sono in calendario o in corso di programmazione a Sistiana, Tricesimo, Pozzuolo del Friuli e Mortegliano. ARC/PAU/al