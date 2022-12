Ambiente: Scoccimarro, pronto memorandum Stati sviluppo sostenibile

Trieste, 16 dic - Il Memorandum per lo Sviluppo sostenibile dell'Alto Adriatico e Centro Europa, frutto di numerosi incontri preparatori con Veneto, Emilia Romagna, Carinzia, Croazia e Slovenia, sarà siglato durante la due giorni degli Stati generali organizzati a Trieste per marzo 2023.Lo ha comunicato oggi alla Giunta regionale l'assessore alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, segnalando che il documento sarà la base per il dialogo, il confronto e lo scambio di buone pratiche sui temi della protezione, della difesa dell'ambiente, dell'energia e dello sviluppo sostenibile."Stati e Amministrazioni locali si trovano ad affrontare - ha spiegato Scoccimarro - sfide sempre più complesse, che coniugano tutela ambientale e crescita economica, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile attraverso strategie e politiche ambientaliad alto contenuto innovativo in grado di attrarre e finanziare investimenti eco-compatibili: la collocazione geografica del Friuli Venezia Giulia rappresenta una grande opportunità per sfruttare la posizione strategica di cerniera tra Oriente e Occidente, tra Mediterraneo e Nord Europa".Gli Stati generali proporranno un confronto con le Regioni, la Carinzia, i comuni costieri della Slovenia e le contee della Croazia su temi quali clima, lotta all'inquinamento marino, tutela della biodiversità e dell'ambiente. ARC/EP