Ambiente: Scoccimarro, proprietà area ex Ferriera passa ad Authority

Illustrato in prefettura a Trieste l'accordo per il trasferimento del sito



Trieste, 15 nov - "Prosegue in tempi rapidi la riqualificazione che la Regione ha fortemente voluto attuare nell'area di Servola. Oggi è stato compiuto un nuovo importante passo avanti nell'accordo di programma siglato appena 2 anni fa, grazie al lavoro congiunto di tutte le istituzioni che hanno puntato su un futuro sostenibile per l'area in cui sorgeva la Ferriera".



Queste le parole dell'assessore alla Difesa dell'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro che, su delega del governatore Massimiliano Fedriga, ha preso parte alla conferenza stampa tenutasi in Prefettura per sancire il trasferimento di proprietà delle aree dell'ex impianto siderurgico triestino all'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale.



"Un risultato non scontato; nella fase iniziale del mio primo incontro in Finarvedi con il cavaliere Arvedi per raggiungere un accordo sull'area ha visto, infatti, uno scontro totale sulla visione futura del sito - ha ricordato Scoccimarro -. Poi si è instaurato un dialogo costruttivo e dopo il riconoscimento delle iniziative volte alla riduzione dell'inquinamento siamo giunti all'accordo culminato con lo scambio di lettere dell'agosto 2019, che ha segnato ufficialmente l'apertura della trattativa per la riconversione dell'area a caldo della Ferriera di Servola".



L'assessore ha evidenziato che "tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro sono stati i pilastri su cui tutte le istituzioni e i privati si sono trovati a scrivere il nuovo accordo di programma. Il sindaco Dipiazza ha da sempre condiviso con me la battaglia per la chiusura della Ferriera e, grazie anche alla fortunata convergenza che ha visto all'epoca un onorevole triestino ricoprire il ruolo di ministro dello Sviluppo economico, oggi ci troviamo a correre per non perdere centinaia di milioni di euro di investimenti e fondi pubblici che renderanno il modello Trieste un'eccellente italiana e mondiale". ARC/MA/al