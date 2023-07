Ambiente: Scoccimarro, protocollo per caldaia a biomasse a Tolmezzo

Trieste, 23 lug - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, ha approvato la sottoscrizione di un protocollo per la decarbonizzazione e la transizione energetica assieme al Comune di Tolmezzo, alla Comunità di montagna della Carnia e alla società Mosaico.



Quest'ultima, specializzata nella produzione di carta e di carta speciale, intende integrare il proprio sistema di produzione di energia con l'installazione, nello stabilimento di Tolmezzo, di una caldaia a biomasse della potenza di 25 MWt, per un investimento stimato in oltre 30 milioni di euro da sostenere con risorse proprie. Il protocollo prevede che, successivamente a questo intervento, la società si impegni a fornire alla Comunità di montagna della Carnia circa 17mln di kWh/anno di energia termica da destinare alla rete di teleriscaldamento, per la cui realizzazione la Comunità di montagna ha ricevuto un finanziamento regionale di 10 milioni di euro. ARC/PAU/gg