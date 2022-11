Ambiente: Scoccimarro, Regione aderisce a Carta di Missione Ue

Documento su adattamento ai cambiamenti climatici Udine, 20 nov - "La Regione aderisce alla Carta di missione per l'adattamento ai cambiamenti climatici promossa dall'Unione Europea nel quadro del programma 'Orizzonte Europa' (Horizon Europe). L'adesione e la partecipazione alle relative attività appare di particolare interesse, tenuto conto della crisi climatica in atto e della necessità di intraprendere sul territorio regionale azioni di mitigazione e di adattamento anche nel quadro del più ampio contesto dell'Unione Europea". E' il commento dell'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Soccimarro, alla delibera approvata dall'Esecutivo del Friuli Venezia Giulia che gli dà mandato di sottoscrivere la relativa 'Carta di missione' con l'Ue. "Le Regioni e le comunità che firmano il documento - spiega Scoccimarro - dichiarano il proprio impegno a perseguire la resilienza ai cambiamenti climatici entro il 2030 e a promuovere gli sforzi di adattamento a livello regionale e locale, nonché la disponibilità a cooperare, a condividere gli intenti con gli altri firmatari, a mobilitare risorse e a sviluppare attività per raggiungere gli obiettivi". Con l'adesione, la Regione diventerà parte di una comunità di pratiche in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, potendo creare contatti e confrontarsi con altre regioni e comunità europee. Potrà inoltre partecipare a un forum annuale dedicato, che favorirà confronti e condivisione di esperienze oltre a fare il punto dei progressi collettivi compiuti per realizzare gli obiettivi. Infine potrà accedere ai servizi della piattaforma di attuazione della missione che diventerà operativa all'inizio del 2023. Fra i servizi offerti rientrano la condivisione di conoscenze e di metodi in materia di valutazione dei rischi climatici, di buone pratiche di altre regioni e delle informazioni sui risultati, più recenti, della ricerca oltre che accesso a strumenti per interagire e dialogare con i cittadini e consulenza su possibili fonti di finanziamento pubbliche e private per l'adattamento. Horizon Europe ha lanciato cinque missioni di ricerca e innovazione finalizzate ad aumentare l'efficacia dei finanziamenti perseguendo grandi obiettivi chiaramente identificati e a risolvere alcune delle più grandi sfide del nostro tempo; una di queste è quella legata all'adattamento ai cambiamenti climatici che ha lo scopo di sostenere soluzioni innovative in materia di resilienza climatica in almeno 150 Regioni e comunità europee entro il 2030. "L'adesione alla Carta, come le altre iniziative regionali, si inserisce nel percorso della Regione verso una propria strategia di adattamento ai cambiamenti climatici che ha visto già nel 2019 la costituzione della Cabina di regia e poi del gruppo di lavoro tecnico scientifico (Clima Fvg) sul cambiamento climatico ed i connessi effetti sull'ambiente e sul territorio regionale" specifica l'esponente della Giunta Fedriga, ricordando come il Friuli Venezia Giulia si pone come Regione pilota per il raggiungimento del Green Deal europeo, perseguendo obiettivi più stringenti rispetto a quelli europei in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e quindi di raggiungere la neutralità climatica entro 25 anni. ARC/LP/al