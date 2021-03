Ambiente: Scoccimarro, Regione in prima linea a difesa fiumi e mare

Trieste, 22 mar - "L'acqua è vita, l'acqua è un tesoro del nostro territorio e la Regione è in prima linea per la sua difesa e tutela. L'amministrazione regionale ha avviato numerose iniziative, dalla tutela dei corsi d'acqua come il Tagliamento e l'Isonzo, ai progetti europeo Marless e regionale aMare FVG, fino alla legge regionale 21/2020 che disciplina l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a uso idroelettrico". Lo ha detto l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, all'energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, durante l'evento online organizzato dall'Ogs per celebrare la Giornata mondiale dell'acqua, nel corso del quale ha spiegato che "il Tagliamento, riserva MAB Unesco, rappresenta il manifesto della mia visione dell'ambiente: in un'ottica conservativa, educativa e di sviluppo sostenibile non verranno posti ulteriori vincoli, ma sarà favorita l'interazione tra uomo e natura, senza che questa relazione si esaurisca nello sfruttamento del territorio". In merito all'Isonzo l'assessore ha evidenziato che "il tema della sensibilità ambientale e del rispetto delle risorse idriche si fa più complicato: l'ambiente e la natura non conoscono confini amministrativi e spesso la condivisione di un bene primario come l'acqua necessità di politiche ambientali convergenti. La Regione sostiene quindi l'idea degli Stati generali dell'ambiente, rallentati a causa della pandemia, ma l'obiettivo è quello di compiere entro l'anno un primo passo con la 'Conferenza dell'Ambiente dell'Alto Adriatico' che coinvolga Slovenia e Croazia, oltre a Veneto ed Emilia-Romagna al fine di delineare politiche ambientali comuni a tutela dell'Adriatico e, per quanto riguarda Friuli Venezia Giulia e Slovenia, dell'Isonzo". Scoccimarro ha quindi rimarcato che la tutela dell'Adriatico è al centro del progetto europeo Marless che mira alla salvaguardia dell'ambiente marino e la salute dell'uomo partendo dal monitoraggio dei rifiuti dispersi in mare. "Le plastiche sono rifiuti purtroppo sempre presenti in grande quantità sulle nostre spiagge e fondali marini - ha detto -. Partendo da Trieste, il progetto pilota "aMare fvg" porterà in tutti i Comuni le iniziative di raccolta e trattamento dei rifiuti rinvenuti in mare o nei tratti di litorale da parte dei pescatori durante le attività di pesca e dai diportisti in navigazione; ma anche nell'ambito di iniziative di pulizia dei fondali e degli specchi d'acqua o nel corso di specifiche attività di pulizia dei tratti di litorale ad opera di associazioni di volontariato". Concludendo l'assessore ha spiegato che "la tutela dell'acqua sfruttata come fonte di energia rinnovabile è al centro della legge regionale 21/2020, che è stata approvata all'unanimità lo scorso anno in Consiglio regionale e segna il punto di partenza di un progetto ambizioso: la nascita della società elettrica regionale 'FVG Energia', la quale tutelerà ambiente, salute e lavoro". ARC/MA