Ambiente: Scoccimarro, Regione sostiene attività a tutela Val Rosandra

San Dorligo della Valle, 7 apr - "Va rivolto un plauso a tutte le realtà e a tutte le persone che nel tempo hanno svolto un ottimo lavoro per la tutela della Val Rosandra, un contesto naturale da sempre affascinante e un luogo del cuore per molti di noi. La Regione continuerà a sostenere e a valorizzare con convinzione la Riserva naturale e il Comune di San Dorligo della Valle - Dolina che ha il compito di gestire al meglio questo patrimonio unico del Friuli Venezia Giulia".

Lo ha affermato oggi l'assessore alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro durante l'evento "40 anni di tutela della Val Rosandra", ospitato dal Centro visite.

"Siamo però molto preoccupati dai possibili scavi per la realizzazione della seconda linea della ferrovia Capodistria-Divaccia. È infatti in essere - ha spiegato Scoccimarro - una procedura internazionale avviata dalla Slovenia, la cosiddetta Valutazione di impatto strategico, che prevede il raddoppio di questa infrastruttura. Il Servizio geologico della Regione sta monitorando con attenzione quanto sta accadendo nel sottosuolo della Val Rosandra per scongiurare danni irreparabili a questo bellissimo territorio".

"Certamente - ha aggiunto l'assessore - non bisogna essere catastrofisti e non dobbiamo neppure essere contrari a uno sviluppo ecosostenibile della nostra industria o delle nostre infrastrutture che portano benessere ai cittadini. È fondamentale invece che questo avvenga mettendo al centro il binomio uomo-ambiente".

"Un esempio importante in tal senso è la pulizia costante degli alvei dei fiumi - ha sottolineato Scoccimarro -. Questi interventi sono necessari infatti per evitare, in caso di piena, rischi ambientali gravissimi per l'ecosistema e per le stesse persone che frequentano questo territorio".

Nel corso del suo intervento l'esponente della Giunta Fedriga ha ricordato alcune iniziative della Regione volte a migliorare la tutela dell'ambiente nel Comune di San Dorligo della Valle - Dolina.

"L'Arpa sta aspettando che il Comune di San Dorligo predisponga un allacciamento elettrico per installare un sistema di centraline su un van dedicato al monitoraggio dell'aria nell'arco di un anno. Appena avremo l'energia partiremo con le verifiche h24. Stiamo inoltre predisponendo nuovi controlli sugli odori emessi dagli impianti della Siot, un problema che va avanti da troppo tempo".

"Nella nostra azione - ha concluso Scoccimarro - non facciamo sconti a nessuno. Le grandi aziende multinazionali presenti sul nostro territorio devono fare tutti gli investimenti necessari per garantire il benessere dei cittadini e dei turisti". ARC/RT/ep