Ambiente:Scoccimarro, Regione valuta supporto tariffa puntuale rifiuti

Trieste, 12 mar - "Oggi è stato avviato con i gestori del Friuli Venezia Giulia dei rifiuti un confronto per capire come la Regione può sostenere i sistemi di raccolta abbinati all'applicazione della tariffa puntuale: un percorso che segue le linee dell'ascolto e mai dell'imposizione e che ha l'obiettivo di favorire l'utente finale che è il cittadino". Lo ha affermato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro al termine della riunione con i gestori convocata nella sede della Regione di Trieste di via Carducci. "Si tratta di valutare quali siano i migliori meccanismi con i quali la Regione può supportare la transizione dei Comuni verso la tariffa puntuale, badando però a evitare scompensi al sistema e considerando che non in tutti gli ambiti municipali la tariffa puntuale - cioè pago in base a quanto conferisco - è efficacemente applicabile, benché in linea di principio sia l'opzione preferibile anche dal punto di vista ecologico". Tra le ipotesi legate a una norma che potrebbe essere varata figura quella di un supporto finanziario accordato dalla Regione alle fasi di formazione, informazione, vigilanza e controllo dell'attivazione del sistema a tariffa puntuale, in modo da venire incontro sia alle Amministrazioni comunali che hanno già avviato l'applicazione della tariffa puntuale sia a quelle che devono ancora iniziare. "Tra gli obiettivi prioritari - ha concluso Scoccimarro - vi è quello ridurre al minimo il fenomeno nocivo dei rifiuti abbandonati".